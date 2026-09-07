बिग बॉस बांग्ला vs बिग बॉस हिंदी: सलमान खान के शो से कम नहीं सौरव गांगुली के घर का ड्रामा; एक से बढ़कर एक हसीनाएं मचा रही तहलका

Bigg Boss Bangla vs Hindi Bigg Boss: सलमान खान के बिग बॉस 20 का रविवार 6 सितंबर 2026 को धमाकेदार अंदाज में आगाज हुआ, जिसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बिग बॉस का सारा ड्रामा सिर्फ सलमान खान के शो में देखने को मिलता है, तो जरा ठहरिए! बंगाल में भी बिग बॉस बांग्ला 3 ने ऐसा घर सजाया है, जहां ग्लैमर, कॉन्ट्रोवर्सी, अलग-अलग बैकग्राउंड और मजबूत पर्सनैलिटीज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. शो 31 अगस्त 2026 से Star Jalsha और Jio Hotstar पर स्ट्रीम हो रहा है. शो की कमान भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के हाथों में है. ऐसे में चलिए देखें इस शो के खास 15 चर्चित चेहरे.