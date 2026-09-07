बिग बॉस बांग्ला vs बिग बॉस हिंदी: सलमान खान के शो से कम नहीं सौरव गांगुली के घर का ड्रामा; एक से बढ़कर एक हसीनाएं मचा रही तहलका
Bigg Boss Bangla vs Hindi Bigg Boss: सलमान खान के बिग बॉस 20 का रविवार 6 सितंबर 2026 को धमाकेदार अंदाज में आगाज हुआ, जिसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बिग बॉस का सारा ड्रामा सिर्फ सलमान खान के शो में देखने को मिलता है, तो जरा ठहरिए! बंगाल में भी बिग बॉस बांग्ला 3 ने ऐसा घर सजाया है, जहां ग्लैमर, कॉन्ट्रोवर्सी, अलग-अलग बैकग्राउंड और मजबूत पर्सनैलिटीज का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. शो 31 अगस्त 2026 से Star Jalsha और Jio Hotstar पर स्ट्रीम हो रहा है. शो की कमान भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के हाथों में है. ऐसे में चलिए देखें इस शो के खास 15 चर्चित चेहरे.
बांग्ला बिग बॉस की पहली कंटेस्टेंट मोनामी घोष
बांग्ला इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और डांसर मोनामी घोष बिग बॉस बांग्ला 3 की पहली कंटेस्टेंट बनीं. वह फिल्मों और टीवी दोनों में काम कर चुकी हैं और बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका लंबा अनुभव है.
भरत कौल भी हैं बांग्ला बिग बॉस के कंटेस्टेंट
वेटरन एक्टर भरत कौल ने भी बांग्ला बिग बॉस में दूसरी एंट्री की. बंगाली फिल्मों और टेलीविजन में लंबे समय से सक्रिय भरत खास तौर पर नेगेटिव और दमदार किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं.
दुरनीबार साहा बांग्ला बिग बॉस के तीसरे कंटेस्टेंट
सिंगर दुरनीबार साहा शो के बांग्ला बिग बॉस के तीसरे कंटेस्टेंट हैं. वह सिंगिंग रियलिटी शो Sa Re Ga Ma Pa Bangla से पहचान बना चुके हैं और बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के तौर पर भी काम कर चुके हैं.
सोहिनी पॉल भी हैं बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट
दिवंगत बंगाली अभिनेता तपस पॉल की बेटी सोहिनी पॉल भी बांग्ला बिग बॉस के इस सीजन का हिस्सा हैं. उन्होंने 2009 की बंगाली फिल्म जैकपॉट से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और टीवी प्रोजेक्ट्स में भी नजर आ चुकी हैं.
निरंजन मंडल यानी Laughtersane भी हैं बांग्ला बिग बॉस के दमदार कंटेस्टेंट
सोशल मीडिया पर Laughtersane के नाम से लोकप्रिय निरंजन मंडल कॉमेडी ओर बंगाली कल्चर से जुड़े कंटेंट के लिए जाने जाते हैं. 2026 में वह Cannes फिल्म फेस्टिवल से भी जुड़े नजर आए थे. अब सोशल मीडिया की दुनिया से निकलकर उन्होंने बिग बॉस बांग्ला के घर में कदम रखा है.
नंदिनी रॉय भी हैं बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट
नंदिनी रॉय जिन्हें नंदिनी दत्ता भी कहा जाता है, टीवी एक्ट्रेस हैं और बंगाली टेलीविजन पर काम कर चुकी हैं. वह हाल ही में कोने देखो अलो से जुड़े अपने विवादित एग्जिट को लेकर भी चर्चा में रही थीं. सौरव गांगुली द्वारा होस्ट कर रहे बांग्ला बिग बॉस में वह भी अपनी छाप छोड़ने आईं है.
सृजला गुहा भी हैं बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट
सृजला गुहा को स्टार Jalsha के लोकप्रिय शो मोन फागुन से बड़ी पहचान मिली. शो में सीन बनर्जी के साथ उनकी जोड़ी काफी पसंद की गई थी. अब वह रियलिटी शो बांग्ला बिग बॉस में अपनी अलग पर्सनैलिटी दिखा रही हैं.
बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट दिपेंदु बिस्वास
दिपेंदु बिस्वास का बैकग्राउंड एक्टिंग या सोशल मीडिया से अलग है. वह पूर्व फुटबॉलर और पूर्व विधायक रह चुके हैं. बिग बॉस बांग्ला में उनकी एंट्री ने शो के कंटेस्टेंट्स की विविधता को और बढ़ा दिया है.
बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट तनुश्री रॉय दास
तनुश्री रॉय दास एक एंटरप्रेन्योर हैं और ऑनलाइन साड़ी बिजनेस से जुड़ी हैं. ग्लैमर और बिजनेस बैकग्राउंड वाली तनुश्री अब बांग्ला बिग बॉस के घर में अपने गेम से पहचान बनान रही हैं.
बांग्ला बिग बॉस के कंटेस्टेंट अनिंद्य सेनगुप्ता
अनिंद्य सेनगुप्ता बंगाली फिल्म और टीवी एक्टर हैं. वह X=Prem जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं और वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं. अब वह बांग्ला बिग बॉस के घर में अपना सिक्का जामने आए हैं.
बांग्ला बिग बॉस के कंटेस्टेंट सायक चक्रवर्ती
सायक चक्रवर्ती सोशल मीडिया क्रिएटर और यूट्यूबर हैं. वह इस साल एक चर्चित पार्क स्ट्रीट रेस्तरां विवाद के बाद भी सर्खियों में आए थे. अब उनकी एंट्री बांग्ला बिग बॉस के घर में हुई है.
जॉयिता चटर्जी बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट
जॉयिता चटर्जी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े कंटेंट के कारण उनकी सोशल मीडिया पर भी अच्छी मौजूदगी है. बांग्ला बिग बॉस शो में उनकी पर्सनैलिटी पहले ही दर्शकों का ध्यान खींच रही है.
एलेक्जेंड्रा टेलर बांग्ला बिग बॉस की विदेशी कंटेस्टेंट
ब्रिटिश मूल की एक्ट्रेस और मॉडल एलेक्जेंड्रा टेलर बंगाली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी हैं. वह बंगाली भाषा बोलती हैं और इसी वजह से उनकी बिग बॉस बांग्ला में एंट्री खास चर्चा में रही.
झिलम गुप्ता बांग्ला बिग बॉस की कंटेस्टेंट
झिलम गुप्ता सोशल मीडिया और यूट्यूब पर अपने कॉमेडी व सोशल-कमेंट्री कंटेंट के लिए जानी जाती हैं. डिजिटल दुनिया में पहचान बनाने के बाद अब वह बिग बॉस बांग्ला के घर में नजर आ रही हैं.
बिग बॉस बांग्ला की आखिरी कंटेस्टेंट सोनामोनी साहा
सोनामोनी साहा बंगाली टेलीविजन की लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं. 15वें कंटेस्टेंट के तौर पर उनकी एंट्री के बिग बॉस बांग्ला 3 में क्या रंग लाती है ये तो धीरे-धीरे ही पता चलेगा.