कसाब का वकील, ‘ महा चोर’ और विवादित पाकिस्तानी एक्ट्रेस: Bigg Boss Season 4 के वो कंटेस्टेंट्स जिन्होंने हिला डाला था देश!
विवाद, ड्रामा और मनोरंजन का दूसरा नाम है ‘बिग बॉस’. यह शो हमेशा से ही अपनी अनकही कहानियों और चौंकाने वाले कंटेस्टेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहा है. लेकिन सीजन 4 कुछ खास था, जहाँ ग्लैमर से लेकर विवादों तक की हर सीमा पार हो गई थी. आइए, आज आपको मिलवाते हैं बिग बॉस सीजन 4 के उन सितारों से, जिन्होंने उस साल टीवी स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था.
श्वेता तिवारी
टीवी जगत की शीर्ष अभिनेत्रियों में से एक और भोजपुरी फिल्मों का जाना-माना चेहरा हैं. उन्होंने अपने पति राजा चौधरी से तलाक ले लिया है, जो खुद बिग बॉस 3 सीजन का हिस्सा रह चुके हैं.
सारा खान
टेलीविजन की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जिन्हें धारावाहिक 'सपना बाबुल का...बिदाई' में 'साधना' के किरदार से पहचान मिली. उन्होंने साल 2007 में 'मिस मध्य प्रदेश' का खिताब भी जीता था.
समीर सोनी
एक मशहूर मॉडल और अभिनेता हैं जिन्होंने कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है. समीर फिलहाल अभिनेत्री नीलम कोठारी के साथ रिलेशनशिप में हैं.
साक्षी प्रधान
'एमटीवी स्प्लिट्सविला 2' की विजेता रह चुकी हैं. पिछले साल वे एक विवादित एमएमएस वीडियो के लीक होने के कारण सुर्खियों में आई थीं, जिसे कथित तौर पर शो के ही किसी सदस्य ने लीक किया था.
आंचल कुमार
भारत की एक प्रसिद्ध मॉडल हैं, जिनका नाम भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ भी जोड़ा गया था.
अश्मित पटेल
अभिनेत्री अमीषा पटेल के छोटे भाई हैं. अश्मित अपनी तत्कालीन प्रेमिका रिया सेन के साथ एमएमएस स्कैंडल और अपनी बहन अमीषा के साथ पारिवारिक अनबन के कारण चर्चा में रहे थे.
बेगम नवाज़िश अली
पाकिस्तान की मशहूर हस्ती और क्रॉसड्रेसर हैं, जिन्हें 9X के चैट शो 'बेगम नवाज़िश अली' के लिए जाना जाता है. अली सलीम खुसरा का जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था.
हृशांत गोस्वामी
जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले एक मॉडल हैं. उन्होंने साल 2004 में 'ग्लैडरैग्स मैनहंट' प्रतियोगिता जीतकर अपनी पहचान बनाई थी.
मनोज तिवारी
भोजपुरी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता, गायक और निर्देशक हैं. उनकी लोकप्रियता नीदरलैंड तक फैली हुई है, जहाँ डच सरकार ने उनके सम्मान में 44 यूरो सेंट का डाक टिकट जारी किया था.
राहुल भट्ट
प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के बेटे हैं. वे आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली के साथ अपनी कथित दोस्ती को लेकर काफी विवादों और खबरों में रहे थे.
देवेंद्र सिंह (उर्फ बंटी)
इन्हें 'सुपर चोर' के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने दिल्ली में अपनी शातिर चोरियों से सनसनी फैला दी थी. 300 से अधिक घरों और 100 शोरूम में चोरी करने के बाद आखिरकार 2007 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
वीना मलिक
पाकिस्तानी अभिनेत्री और क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की पूर्व प्रेमिका हैं. वे सट्टेबाजी घोटाले में आसिफ की संलिप्तता का खुलासा करने के बाद काफी चर्चा में रहीं.
एस.जी. अब्बास काज़मी
एक वरिष्ठ वकील हैं जिन्होंने 26/11 मुंबई हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब का बचाव पक्ष के वकील के रूप में प्रतिनिधित्व किया था.