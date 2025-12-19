कसाब का वकील, ‘ महा चोर’ और विवादित पाकिस्तानी एक्ट्रेस: Bigg Boss Season 4 के वो कंटेस्टेंट्स जिन्होंने हिला डाला था देश!

विवाद, ड्रामा और मनोरंजन का दूसरा नाम है ‘बिग बॉस’. यह शो हमेशा से ही अपनी अनकही कहानियों और चौंकाने वाले कंटेस्टेंट्स की वजह से सुर्खियों में रहा है. लेकिन सीजन 4 कुछ खास था, जहाँ ग्लैमर से लेकर विवादों तक की हर सीमा पार हो गई थी. आइए, आज आपको मिलवाते हैं बिग बॉस सीजन 4 के उन सितारों से, जिन्होंने उस साल टीवी स्क्रीन पर तहलका मचा दिया था.