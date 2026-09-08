Bigg Boss 20: अरिश्फा खान कौन हैं? जिनका सिर्फ ग्लैमर ही नहीं विवादों से भी रहा कनेक्शन; इंस्टाग्राम पर 29 मिलियन की तगड़ी फैन फॉलोइंग

अब बिग बॉस 20 में असली परीक्षा देंगी अरिश्फा खान

बता दें कि, साल 2025 में भी अरिश्फा को बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस वक्त वह शो का हिस्सा नहीं बनीं. अब बिग बॉस 20 में उनकी एंट्री हो चुकी है. करोडों की डिजिटल ऑडियंस और पहले से बनी पब्लिक इमेज के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि घर के रिश्ते उन्हें कितना फायदा देते हैं और उनके पंगे कितने भारी पड़ते हैं.