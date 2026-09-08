Bigg Boss 20: अरिश्फा खान कौन हैं? जिनका सिर्फ ग्लैमर ही नहीं विवादों से भी रहा कनेक्शन; इंस्टाग्राम पर 29 मिलियन की तगड़ी फैन फॉलोइंग
Arishfa Khan Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में एंट्री के साथ ही सोशल मीडिया सेंसेशन अरिश्फा खान चर्चा में आ गई हैं. घर के अंदर उनकी कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ नोकझोंक और तकरार ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें की आखिर कौन हैं अरिश्फा खान, जिनकी एंट्री ने शो का माहौल बदल दिया.
कौन हैं अरिश्फा खान?
अरिश्फा खान महज 23 साल की उम्र में एंटरनटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. 3 अप्रैल 2003 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मीं अरिश्फा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट टीवी की दुनिया में कदम रखा था.
इस टीवी शो से शुरू हुआ अरिश्फा खान का सफर
अरिश्फा खान ने साल 2012 में छल-शह और मात से एक्टिंग करियर शुरू किया. इसके बाद वह एक वीर की अरदास... वीरा, जीनी और जूजू, उतरन, ये है मोहब्बतें, गंगा, मेरी दुर्गा और पापा बाय चांस जैसे टीवी शोज में काम किया हैं.
TikTok से इंस्टाग्राम तक छाईं अरिश्फा खान
टीवी से पहचान मिलने के बाद अरिश्फा ने शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट की दुनिया में कदम रखा. TikTok के दौर में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनी. प्लेटफॉर्म बंद होने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अपना डिजिटल सफर जारी रखा.
अरिश्फा खान के 29 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स
आज अरिश्फा खान सोशल मीडिया की बड़ी यंग क्रिएटर्स में गिनी जाती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 29 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बताए जाते हैं. फैशन, ब्यूटी, मेकअप और लाइफस्टाइल से जुड़े उनके वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं.
सिर्फ ग्लैमर नहीं विवादों से भी रहा अरिश्फा खान का कनेक्शन
अरिश्फा की जिंदगी हमेशा सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं रही. साल 2018 में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी दानिश जेहन की मौत के बाद उनकी दोस्ती को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हुई थीं. अरिश्फा ने रोमांटिक रिश्ते की बातों को खारिज किया था और दानिश को भाई जैसा दोस्त बताया था. बाद में यह मामला विवाद तक पहुंच गया.
अब बिग बॉस 20 में असली परीक्षा देंगी अरिश्फा खान
बता दें कि, साल 2025 में भी अरिश्फा को बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस वक्त वह शो का हिस्सा नहीं बनीं. अब बिग बॉस 20 में उनकी एंट्री हो चुकी है. करोडों की डिजिटल ऑडियंस और पहले से बनी पब्लिक इमेज के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि घर के रिश्ते उन्हें कितना फायदा देते हैं और उनके पंगे कितने भारी पड़ते हैं.