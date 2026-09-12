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Bigg Boss 20: बिग बॉस में मनोज तिवारी की लाडली ले रही हैं मैरी कॉम से पंगे, लेकिन क्या है धोनी से उनका कनेक्शन?

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं रीति तिवारी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. वह भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बड़ी बेटी हैं. लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पिता की वजह से नहीं है. रीति का कनेक्शन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के परिवार से भी जुड़ा बताया जाता है. आखिर दोनों के बीच रिश्ता क्या है? चलिए जानें.


By: Shristi S | Published: September 12, 2026 8:51:54 PM IST

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कौन हैं रीति तिवारी? - Photo Gallery
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कौन हैं रीति तिवारी?

23 जून 2001 को मुंबई में जन्मी रीति ने जमनाबाई नरसी स्कूल से पढ़ाई की. वह सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि लिरिसिस्ट, कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं. उन्होंने गिटार की ट्रेनिंग ली है और भारतीय शास्त्रीय संगीत भी सीखा है. 2020 में वह चले आओ प्रोजेक्ट से जुड़ी थीं.

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कौन हैं रीति तिवारी की मां रानी?

रीति तिवारी की मां का नाम रानी तिवारी है. मनोज तिवारी ने 1999 में रानी से शादी की थी. रानी को महेंद्र सिंह धोनी की मुंहबोली बहन बताया जाता है. शादी के बाद रानी और मनोज तिवारी के परिवार के बीच यह रिश्ता और मजबूत हुआ.

कैसे हुआ मनोज तिवारी और धोनी का कनेक्शन? - Photo Gallery
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कैसे हुआ मनोज तिवारी और धोनी का कनेक्शन?

रानी तिवारी के भाई अरुण का महेंद्र सिंह धोनी के साथ पुराना दोस्ताना बताया जाता है. दोनों के बीच दोस्ती के साथ बिजनेस कनेक्शन भी रहा है. इसी पारिवारिक और दोस्ती के रिश्ते की वजह से मनोज तिवारी और धोनी के बीच भी करीबी संबंध बताए जाते हैं. Indirectly दोनों जीजा साला हैं.

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रीति तिवारी धोनी को कहती हैं मामा

रानी तिवारी और धोनी के पुराने पारिवारिक रिश्ते की वजह से रीति तिवारी का भी क्रिकेटर से खास जुड़ाव रहा है. यही वजह है कि रीति धोनी को मामा कहती हैं.

धोनी ने रीति की मां के म्यूजिक वीडियो को किया था लॉन्च - Photo Gallery
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धोनी ने रीति की मां के म्यूजिक वीडियो को किया था लॉन्च

रीति की मां रानी तिवारी का म्यूजिक से भी जुड़ाव रहा है. बताया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने रानी के एक म्यूजिक वीडियो को लॉन्च किया था. इससे दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से चले आ रहे निजी और पेशेवर कनेक्शन की झलक मिलती है.

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बिग बॉस 20 में दिखा रहीं है रीति तिवारी जलवा

घर के अंदर, किचन के काम और बर्तन धोने को लेकर मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम से उनकी तीखी बहस हुई. रीति ने साफ कहा कि वह मैरी कॉम की इज्ज़त करती हैं, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया कि वह उनकी पीठ पीछे बात न करें और अपने काम पर ध्यान दें.

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