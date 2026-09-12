Bigg Boss 20: बिग बॉस में मनोज तिवारी की लाडली ले रही हैं मैरी कॉम से पंगे, लेकिन क्या है धोनी से उनका कनेक्शन?

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20: बिग बॉस 20 में नजर आ रहीं रीति तिवारी इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं. वह भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बड़ी बेटी हैं. लेकिन उनकी पहचान सिर्फ पिता की वजह से नहीं है. रीति का कनेक्शन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी के परिवार से भी जुड़ा बताया जाता है. आखिर दोनों के बीच रिश्ता क्या है? चलिए जानें.