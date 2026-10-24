Bigg Boss 20 Top 5: गुल्लू काजी और…, यही हैं बिग बॉस 20 के 5 फाइनलिस्ट; क्या सच साबित होगी उदिति की भविष्यवाणी ?

आसिफ की बीवी का बयान

आसिफ की पत्नी ने एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि एक्टर को 34 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था. उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा, "हाँ, आसिफ को हार्ट अटैक आया था. बहुत बड़ा. सिर्फ़ 34 साल की उम्र में. मेरा दिल टूट गया है कि अब मुझे उनकी मेडिकल रिपोर्ट शेयर करनी पड़ रही है, सिर्फ़ यह साबित करने के लिए कि उन्होंने जो झेला वो सच था.