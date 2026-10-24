Bigg Boss 20 Top 5: गुल्लू काजी और…, यही हैं बिग बॉस 20 के 5 फाइनलिस्ट; क्या सच साबित होगी उदिति की भविष्यवाणी ?
Bigg Boss 20 Top 5 Finalist: जैसे-जैसे बिग बॉस 20 के घर के अंदर गेम इंटेंस होता जा रहा है, कंटेस्टेंट उदिति सिंह और अरिश्फा खान शो के टॉप 5 का अंदाज़ा लगाती दिखीं. शो की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, दोनों को शो के फाइनलिस्ट पर बात करते देखा गया. चलिए जान लेते हैं कि इन दोनों कंटेस्टेंट को किसके आगे निकलने का डर है और इनके हिसाब से फाइनलिस्ट कौन है?
उदिति की भविष्यवाणी
बिग बॉस 20 के घर के अंदर एक बातचीत तब हुई जब उदिति ने अरिश्फा के साथ अपने टॉप पांच प्रेडिक्शन शेयर किए. माही के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए, उदिति ने टॉप 5 का अंदाजा लगाया है.
इन 5 को बताया फाइनलिस्ट
इस दौरान उदिति ने बताया कि जब उनसे टॉप पांच में जगह बनाने वाले कंटेस्टेंट के बारे में बताने के लिए कहा गया, तो उन्होंने गुल्लू, काज़ी, स्काउट, अरिश्फा और माही का नाम लिया था.
अरिश्फा के लिए कही ये बात
उदिति ने साफ किया कि उनके प्रेडिक्शन अब तक के गेम के उनके ऑब्जर्वेशन पर आधारित थे और ज़रूरी नहीं कि वे पर्सनली टॉप पांच में किसे देखना चाहती थीं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वो चाहती थीं कि अरिश्फा फाइनल पांच में पहुंचे, जिससे उनका प्रेडिक्शन उनके साथी हाउसमेट के लिए हिम्मत बढ़ाने वाला पल बन गया.
उदिति ने स्काउट का नाम क्यों लिया
जब अरिश्फा ने उदिति से पूछा कि वो स्काउट को एक मज़बूत दावेदार क्यों मानती हैं, तो उदिति ने बताया कि एक गेमर के तौर पर उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग उनके पक्ष में काम कर सकती है.
जब काजी ने बनाया आसिफ का मजाक
उनका मानना था कि उनके मौजूदा ऑडियंस ने उन्हें कॉम्पिटिशन में एक मज़बूत खिलाड़ी बनाया. बिग बॉस 20 की बात करें तो, शो में हाल ही में काज़ी तौकीर ने आसिफ खान की मेडिकल कंडीशन का मज़ाक उड़ाया था.
आसिफ की बीवी का बयान
आसिफ की पत्नी ने एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसमें बताया गया कि एक्टर को 34 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था. उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक नोट लिखा, "हाँ, आसिफ को हार्ट अटैक आया था. बहुत बड़ा. सिर्फ़ 34 साल की उम्र में. मेरा दिल टूट गया है कि अब मुझे उनकी मेडिकल रिपोर्ट शेयर करनी पड़ रही है, सिर्फ़ यह साबित करने के लिए कि उन्होंने जो झेला वो सच था.