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Bigg Boss 20: कनिका का ड्रैगन मोड, पंचायत के दामाद जी के आंसू और आम्रपाली का… बिग-बॉस के घर में किन कंटेस्टेंट्स की हुई एंट्री?

Bigg Boss 20 Contestants: बिग बॉस 20 का आगाज हो चुका है और रविवार 6 सितंबर 2026 को सलमान खान एक बार फिर अपने खास स्वैग के साथ शो के मंच पर लौट आए हैं. प्रीमियर में धमाकेदार डांस से लेकर कंटेस्टेंट्स की दिलचस्प एंट्री तक, शुरुआत काफी रंगीन रही. इस बार शो में ‘वरदान’ और ‘दूसरे जीवनदान’ की थीम भी देखने को मिल रही है. एक के बाद एक कई चर्चित चेहरे बिग बॉस के घर में पहुंचे. ऐसे में चलिए देखें इन कंटेस्टेंट ने कैसे मारी एंट्री…


By: Shristi S | Last Updated: September 7, 2026 12:26:44 AM IST

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कनिका मान की हुई बिग बॉस में धमाकेदार एंट्री - Photo Gallery
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कनिका मान की हुई बिग बॉस में धमाकेदार एंट्री

कनिका मान बिग बॉस 20 की पहली कंटेस्टेंट बनीं. उन्होंने स्टेज पर शरारत गाने पर डांस करते हुए एंट्री ली. सलमान ने उनसे घर के अंदर उनके ड्रैगन मोड को लेकर मजेदार सवाल किया, जिसका कनिका ने भी फनी अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने स्टेज पर पहला टास्क पूरा किया और घर में पहुंचते ही दर्शकों को इसकी झलक मिली. खास बात यह रही कि बिग बॉस ने कनिका को एक स्पेशल अधिकार दिया, जिसके तहत वह घर में आने वाले किसी सदस्य से उसका कोई अधिकार छीन सकती हैं.

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पंचायत के दामाद जी ने भी की बिग बॉस में गजब एंट्री

पंचायत में दामाद जी के किरदार से पहचान बनाने वाले आसिफ खान ने बिग बॉस के मंच पर एंट्री ली. उन्होंने बताया कि उनकी मां सलमान खान की बड़ी फैन हैं और उन्हें सलमान के साथ स्टेज शेयर करते देखकर बेहद खुश होंगी. आसिफ भावुक हो गए और बताया कि वह सलमान की फिल्म रेडी में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं. सलमान ने भी उनके साथ स्टेज पर परफॉर्म किया.

अफगान जलेबी सिंगर काजी की बिग बॉस के घर में हुई एंट्री - Photo Gallery
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अफगान जलेबी सिंगर काजी की बिग बॉस के घर में हुई एंट्री

इसके बाद सिंगर काजी ने शो में एंट्री ली, जिन्हें अफगान जलेबी गाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने मंच पर अपनी आवाज का जादू चलाया और सलमान खान को भी खूब एंटरटेन किया. इसके बाद काजी ने आसिफ खान से मुलाकात की और दोनों ने साथ में बिग बॉस के घर में कदम रखा.

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ईशा रिखी ने भी बिग बॉस के घर में रखा कदम

ईशा रिखी हाल ही में सिंगर बादशाह से अलग हुई हैं, ऐसे में उन्होंने बिग बॉस के मंच पर अपनी जिंदगी के एक भावुक दौर का जिक्र किया. जिसपर सलमान ने उन्हें सहारा दिया. ईशा ने किसी का नाम लेने से इनकार किया और कहा कि वह अब बिग बॉस के घर में अपनी खुद की पहचान बनाने आई हैं.

आम्रपाली दुबे ने बिग बॉस की एंट्री में दिखाया नया अंदाज - Photo Gallery
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आम्रपाली दुबे ने बिग बॉस की एंट्री में दिखाया नया अंदाज

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने बिग बॉस 20 में एंट्री लेते हुए कहा कि दर्शकों ने उन्हें अब तक एक सीधी-सादी बहू के रूप में देखा है. अब वह अपना एक अलग और नया वर्जन दिखाना चाहती हैं. उनकी एंट्री के दौरान अभिनेता और उनके दोस्त निरहुआ भी स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने सलमान खान के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया.

रोहेद खान ने बिग बॉस की एंट्री के दौरान याद किया सलमान से पुरानी मुलाकात - Photo Gallery
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रोहेद खान ने बिग बॉस की एंट्री के दौरान याद किया सलमान से पुरानी मुलाकात

अफगानिस्तान से आए रोहेद खान बिग बॉस 20 के छठे कंटेस्टेंट बने. उन्होंने सलमान खान के साथ अपनी पुरानी मुलाकात का जिक्र किया और बताया कि वह टाइगर फिल्म के दौरान उनसे मिल चुके हैं. इसके बाद रोहेद ने बिग बॉस के घर में कदम रखा.

लव गिल ने जीती एंट्री की बाजी - Photo Gallery
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लव गिल ने जीती एंट्री की बाजी

स्टेज पर रिया अहरी और लव गिल की एंट्री हुई, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक को ही घर में जाने का मौका मिलना था. सलमान खान ने टास्क के बाद बताया कि लव गिल ने बाजी मार ली है. इसके साथ ही लव बिग बॉस के घर में पहुंच गईं, जबकि रिया अहीर की एंट्री फिलहाल रोक दी गई.

मैरी कॉम की बिग बॉस की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच - Photo Gallery
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मैरी कॉम की बिग बॉस की एंट्री ने बढ़ाया रोमांच

बॉक्सिंग चैपिंयन मैरी कॉम भी बिग बॉस 20 का हिस्सा बनीं. सलमान खान ने उनके दोनों बेटों का भी स्वागत किया और उनके साथ खूब मस्ती की. मैरी कॉम ने मंच पर सलमान का गाना दिल दीवाना बिन सजना के माने ना का भी गाया और घर में जाने से पहले एक खास टास्क पूरा किया. इस दौरान प्रिंयका चोपड़ा का मैसेल भी उन्हें दिखाया गया, जिसमें उन्होंने मैरी कॉम को शुभकामनाएं दीं और घर के बाकी सदस्यों को चुनौती भी दी.

रैपर युंग DSA ने बिग बॉस में एंट्री से पहले सलमान के साथ मस्ती की - Photo Gallery
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रैपर युंग DSA ने बिग बॉस में एंट्री से पहले सलमान के साथ मस्ती की

इसके बाद रैपर युंग DSA आए. उनका असली नाम हर्ष विजय मचारे है. उन्होंने सलमान को बताया कि वह पुणे से हैं और अपने ही स्टाइल में चैट करते हैं. वह कहते हैं कि वह एक सच्चे गेमर हैं.

तन्मय सिंह की बिग बॉस में एंट्री - Photo Gallery
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तन्मय सिंह की बिग बॉस में एंट्री

ScoutOp, जिन्हें तन्मय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, सलमान के शो में आते हैं, और एक्टर अपनी ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग के बारे में बात करते हैं. कैरीमिनाटी, फुकरा इंसान और एल्विश यादव उनसे बात करते हैं और उन्हें मैसेज भेजते हैं. स्काउट बताते हैं कि वह गेमिंग से हर महीने 3 मिलियन रुपये तक कमाते हैं.

29 मिलियन फॉलोअर्स वाली अरिश्फा खान की ज़बरदस्त एंट्री - Photo Gallery
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29 मिलियन फॉलोअर्स वाली अरिश्फा खान की ज़बरदस्त एंट्री

आते ही अरिश्फा खान बताती हैं कि उनके 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनकी बिल्लियों के भी अकाउंट हैं.

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गुल्लू, अमन और उदिति ने एक साथ बिग बॉस में हुई एंट्री

गुल्लू का रोल कुशाल तंवर ने किया था, और उनके साथ टीवी एक्टर अमन गांधी भी थे. सलमान ने उदिति सिंह को भी बुलाया था. दोनों ने उदिति को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. अमन को सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी से पॉपुलैरिटी मिली थी. तीनों ने घर में कुछ मस्ती और एन्जॉयमेंट के साथ एंट्री की.

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मनोज तिवारी अपनी बेटी को लेकर आए

मनोज तिवारी अपनी बेटी के साथ बिग बॉस 20 में आए थे. रीति तिवारी अपने पापा के साथ आई थीं. सलमान खान ने उनकी बहुत तारीफ की. उन्होंने अपना गाना भी गाया, जिसे सुनकर भाईजान के चेहरे पर मुस्कान आ गई. मनोज तिवारी ने अपनी बेटी को गले लगाया और अलविदा कहा.

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माही विज मीठी छुरी बनकर ली बिग बॉस के घर में एंट्री

एक्ट्रेस माही विज ने एंट्री करते ही बताया कि वह सालों से शो में हिस्सा लेने से मना कर रही थीं, लेकिन इस बार आखिरकार वह आ गईं. उनकी बेटी तारा भी उन्हें सपोर्ट करने आई थीं. माही ने एक गेम, या यूं कहें कि एक टास्क भी खेला. उन्होंने घर के काम बताए जो वह करेंगी और उन्हें पूरा करना पक्का किया. उन्होंने यह भी कहा कि वह घर पर आसानी से इमोशनल नहीं होतीं.

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