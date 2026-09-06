Bigg Boss 20: कनिका का ड्रैगन मोड, पंचायत के दामाद जी के आंसू और आम्रपाली का… बिग-बॉस के घर में किन कंटेस्टेंट्स की हुई एंट्री?

कनिका मान की हुई बिग बॉस में धमाकेदार एंट्री

कनिका मान बिग बॉस 20 की पहली कंटेस्टेंट बनीं. उन्होंने स्टेज पर शरारत गाने पर डांस करते हुए एंट्री ली. सलमान ने उनसे घर के अंदर उनके ड्रैगन मोड को लेकर मजेदार सवाल किया, जिसका कनिका ने भी फनी अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने स्टेज पर पहला टास्क पूरा किया और घर में पहुंचते ही दर्शकों को इसकी झलक मिली. खास बात यह रही कि बिग बॉस ने कनिका को एक स्पेशल अधिकार दिया, जिसके तहत वह घर में आने वाले किसी सदस्य से उसका कोई अधिकार छीन सकती हैं.