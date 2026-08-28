Bigg Boss 20 contestants list: रिया अहीर से बादशाह की पत्नी तक…कौन हैं बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स? चेक करें पूरी लिस्ट

Bigg Boss 20 contestants list: टीवी की दुनिया का सबसे मशहूर और विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है. जिसको लेकर जानकारी सामने आ रही है कि इस शो का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर 2026 से होने जा रहा है. जिसे बॉलीवुड के सुपरस्टार और भाईजान सलमान खान एक बार फिर होस्ट करते हुए नजर आएंगे. ये रियलिटी शो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा, जबकि ऑनलाइन दर्शक इसे जियोहॉटस्टार पर भी स्ट्रीम कर सकेंगे. नए ट्विस्ट, रोमांचक टास्क और दमदार कंटेस्टेंट्स के साथ ये सीजन पहले से ज्यादा धमाकेदार होने की उम्मीद है. बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि आखिर इस शो में कौन-कौन से सितारे नजर आने वाले हैं. कुछ लोगों का नाम सामने आ भी रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बिग बॉस 20 में कौन-कौन से कंटेस्टेंट होंगे?