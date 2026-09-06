माही विज – आसिफ खान से लेकर, आम्रपाली दुबे तक, बिग बॉस 20 में शामिल हो सकते हैं ये सितारे, मचेगा हंगामा!

Bigg Boss 20 Contestants List: बिग बॉस 20 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. आज 06 सितंबर से ये रियलिटी शो शुरू हो रहा है. इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि शो में कौन-कौन आएगा? चलिए जानते हैं बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट.