माही विज – आसिफ खान से लेकर, आम्रपाली दुबे तक, बिग बॉस 20 में शामिल हो सकते हैं ये सितारे, मचेगा हंगामा!
Bigg Boss 20 Contestants List: बिग बॉस 20 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. आज 06 सितंबर से ये रियलिटी शो शुरू हो रहा है. इस बार सबसे बड़ा सवाल ये है कि शो में कौन-कौन आएगा? चलिए जानते हैं बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट.
मैरी कॉम
भारत की मशहूर बॉक्सर और ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकीं मैरी कॉम के भी नाम की चर्चा है. वो भी इस बार बिग बॉस में नजर आ सकती हैं.
आम्रपाली दुबे
भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे हाल ही में भोजपुरी बवाल में नजर आईं, जहां उन्होंने खूब सुर्खियों बटोरीं. अब उनके बिग बॉस 20 में भी आने के कयास लगाए जा रहे हैं.
उदिति सिंह
उदिति सिंह सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वह डिजिटल दुनिया में काफी चर्चित हैं. बिग बॉस 20 में बतौर कंटेस्टेंट शामिल होने वालों में उनका भी नाम चल रहा है.
अर्शिफा खान
अर्शिफा खान ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया और सोशल मीडिया पर भी पहचान बनाई।.बिग बॉस के लिए उनका नाम चर्चा में है.
अमन गांधी
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में ऋतिक विरानी के किरदार से मशहूर एक्टर अमन गांधी भी बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं.
काजी अहमद तौकीर
काजी तौकीर ‘फेम गुरुकुल’ जीतकर 2005 में मशहूर हुए थे. अब उनका नाम बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स में चर्चा में है.
हर्ष मछारे
हर्ष विजय मचारे, जिन्हें यंग डीएसए के नाम से जाना जाता है. वह पुणे के उभरता हुआ रैपर हैं, जो अपने मराठी हिप-हॉप और वायरल हुए सितार-युक्त ट्रैक "येडा यंग" के लिए मशहूर है. वह भी बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं.
रिया अहीर
सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान रिया अहीर ने पुलिस की गाड़ी रोकी थी, जिसके बाद वह इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थीं. बिग बॉस 20 के संभावित कंटेस्टेंट्स में उनका भी नाम चल रहा है.
ईशा रिखी
हाल ही में सिंगर-रैपर बादशाह से उनका तलाक हुआ है. मजह 5 महीने की दोनों की शादी टूट गई. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 20 में वह शामिल हो सकती हैं.
आसिफ खान
पंचायत सीरीज में नाराज दामाद का किरदार निभाने वाले आसिफ खान भी बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं.
रिति तिवारी
भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी की बेटी रिति तिवारी का भी नाम सामने आ रहा है.
माही विज
माही विज एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं जो हिंदी टेलीविजन पर दिखाई देती हैं. वह लागी तुझसे लगन, बालिका वधू और सहर - होने को है में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं. एक्ट्रेस भी बिग बॉस 20 के संभावित प्रतियोगियों में शामिल हैं.