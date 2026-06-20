  • Home>
  • Gallery»
  • Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट

Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट

Bigg Boss 20 Tentative Contestants List: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान 21 सितंबर से शो की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. इस शो के संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम भी चर्चा में हैं, जिनमें रैपर सैंटी शर्मा समेत कई सेलेब्रिटी शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. दर्शक शो और कंटेस्टेंट्स की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.


By: Preeti Rajput | Published: June 20, 2026 2:09:40 PM IST

Follow us on
Google News
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
1/5

जन्नत जुबैर

साल 2008 में एक्टिंग शुरू करने के बाद से जन्नत जुबैर ने कई पॉपूलर शोज में काम किया है. इसके साथ ही उन्होंने हिचकी में भी काम किया है. फियर फैक्टर: खतरों के खिलाडी 12 में वह चौथे नंबर पर रही थीं.

You Might Be Interested In
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
2/5

फैसल शेख

फैसल शेक को मिस्टर फैजू भी कहा जाता है. उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में हिस्सा लिया था. उनके भी मिलियन्स में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं.

Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
3/5

अंजलि अरोडा

अंजली ALT बालाजी के लॉक अप में दूसरे नंबर पर रही थीं. उन्होंने शायद फिर से, तेरे बरगी, सैयां दिल में आना रे, और काका का टेम्पररी प्यार और आशिक पुराना जैसे कई हिंदी और पंजाबी म्यूजिक वीडियो में काम किया है.

You Might Be Interested In
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
4/5

ऊर्फी जावेद

उर्फी जावेद अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन उनके वीडियो वायरल होते रहते हैं. वह पहले OTT सीजन में भी नजर आई थीं. उन्होंने कई सुपरहिट शोज में भी काम किया है. वह निया शर्मा के साथ, वह हाल ही में स्प्लिट्सविला में नजर आई थीं.

You Might Be Interested In
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
5/5

सैंटी शर्मा

वह रतलाम के मध्य प्रदेश के रैपर, सिंगर और सॉन्गराइटर हैं. सैंटी हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) पर अपने विचार रखने के बाद चर्चा में थे, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है.

Tags:
Anjali Arorabigg boss 20Jannat Zubair
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery
Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट - Photo Gallery