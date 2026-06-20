Bigg Boss 20 Contestants List: जन्नत-फैजू समेत ये सेलेब्स ‘बिग बॉस 20’ में लेंगे हिस्सा? Salman Khan के शो में मचेगा तहलका; यहां देखें लिस्ट

Bigg Boss 20 Tentative Contestants List: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान खान 21 सितंबर से शो की शूटिंग शुरू कर सकते हैं. इस शो के संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम भी चर्चा में हैं, जिनमें रैपर सैंटी शर्मा समेत कई सेलेब्रिटी शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक किसी भी कंटेस्टेंट की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. दर्शक शो और कंटेस्टेंट्स की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.