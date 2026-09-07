Bigg Boss 20 contestants List: माही विज – मैरी कॉम से लेकर आसिफ खान तक, मिलिए बिग बॉस 20 के सभी 16 कंटेस्टेंट्स से; देखें लिस्ट

Bigg Boss 20 contestants Full List: रियलिटी शो बिग बॉस 20 शुरू हो चुका है, जिसमें सलमान खान ने बतौर होस्ट वापसी की. शो के ग्रैंड प्रीमियर में 16 कंटेस्टेंट का स्वागत किया गया. इस लिस्ट में कई जाने-माने सितारे भी हैं. और कुछ तो डिजिटल दुनिया के स्टार हैं. चलिए जानते हैं सभी प्रतियोगी के बारे में.