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Bigg Boss 20 contestants List: माही विज – मैरी कॉम से लेकर आसिफ खान तक, मिलिए बिग बॉस 20 के सभी 16 कंटेस्टेंट्स से; देखें लिस्ट

Bigg Boss 20 contestants Full List: रियलिटी शो बिग बॉस 20 शुरू हो चुका है, जिसमें सलमान खान ने बतौर होस्ट वापसी की. शो के ग्रैंड प्रीमियर में 16 कंटेस्टेंट का स्वागत किया गया. इस लिस्ट में कई जाने-माने सितारे भी हैं. और कुछ तो डिजिटल दुनिया के स्टार हैं. चलिए जानते हैं सभी प्रतियोगी के बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 7, 2026 2:38:25 PM IST

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Aasif Khan - Photo Gallery
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आसिफ खान

पंचायत फिल्म से मशहूर और अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाने वाले आसिफ खान बिग बॉस 20 में भी नजर आ रहे हैं.

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अमन गांधी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी फेम अमन गांधी भी नए सीज़न का हिस्सा हैं.

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आम्रपाली दुबे

भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी बिग बॉस 20 में नजर आएंगी. अब दर्शक उनके नए अंदाज को शो में देखेंगे.

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अर्शिफा खान

ब्यूटी और फैशन इन्फ्लुएंसर आरिशफा खान कथित तौर पर बिग बॉस 20 की प्रतियोगियों में से एक हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 29.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

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ईशा रिखी

मशहूर रैपर बादशाह की पूर्व पत्नी ईशा रिखी भी बिग बॉस 20 का हिस्सा हैं. उन्होंने हाल ही में शादी के पांच महीने बाद बादशाह से अलग होने की पुष्टि की है.

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कनिका मान

खूबसूरत अभिनेत्री, जिन्हें आखिरी बार नागिन 7 में ड्रैगन के रूप में देखा गया था, को बिग बॉस 20 के लिए चुना गया है.

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कुशल तंवर

रियलिटी टीवी स्टार कुशल तंवर उर्फ गुल्लू, रोडीज, स्प्लिट्सविला 20 और मां है ना जीतने के बाद बिग बॉस 20 में नजर आ रहे हैं.

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लव गिल

लवप्रीत कौर गिल, जिन्हें लव गिल के नाम से जाना जाता है, बिग बॉस 20 के घर में प्रवेश करेंगी. वह पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना नाम हैं और कई म्यूजिक वीडियो, टीवी प्रोजेक्ट और फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

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माही विज

लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री माही विज ने भी बिग बॉस 20 के घर में प्रवेश कर लिया है.

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मैरी कॉम

विश्व प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम भी बिग बॉस 20 में नजर आएंगी. यानी कि इस बार खेल जगत से भी कंटेस्टेंट देखने को मिलेगी.

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काजी तौकीर

काज़ी तौकीर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से "रॉकस्टार" के नाम से जाना जाता है, बिग बॉस 20 में तीसरे प्रतियोगी के रूप में शामिल हुए.

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ऋति तिवारी

भोजपुरी स्टार और नेता मनोज तिवारी की बेटी ऋति तिवारी भी बिग बॉस 20 में दिखेंगी.

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रिया अहीर

सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान वायरल हुई गर्ल रिया अहीर भी बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं.

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रोहेद खान

रोहेद खान ने बिग बॉस सीजन 20 में आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर लिया है. आपको बता दें कि वह एक ऑस्ट्रियाई अभिनेता और मॉडल हैं.

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तन्मय सिंह

डिजिटल क्रिएटर और ईस्पोर्ट्स खिलाड़ी तन्मय सिंह, जिन्हें स्काउटओपी के नाम से जाना जाता है. वह भी बिग बॉग 20 में नजर आ रहे हैं.

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उदिति सिंह

मॉडल और अभिनेत्री उदिति सिंह बिग बॉस 20 के घर में प्रवेश करने वाली हस्तियों में से एक हैं.

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