Bigg Boss 20 Contestants: इन 3 चेहरों पर लगी मुहर? Salman Khan संग स्टेज पर नजर आएंगे ये सितारें; देखें तस्वीरें

Bigg Boss 20 Confirm Contestants: पिछले कुछ सालों में कई रियलिटी शो आए हैं, लेकिन बिग बॉस का जलवा और लोकप्रियता कुछ अलग ही है. सलमान खान के होस्ट के तौर पर वापसी के साथ, Bigg Boss 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है, और फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल कौन-कौन से सेलिब्रिटी इस विवादित रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे. जैसे-जैसे प्रीमियर की तारीख़ पास आ रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई नाम ऑनलाइन चर्चा में हैं. जहाँ कुछ लोग अभी भी मेकर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहीं कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं और उनके शो में शामिल होने की खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.