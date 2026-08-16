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Bigg Boss 20 Contestants: इन 3 चेहरों पर लगी मुहर? Salman Khan संग स्टेज पर नजर आएंगे ये सितारें; देखें तस्वीरें

Bigg Boss 20 Confirm Contestants: पिछले कुछ सालों में कई रियलिटी शो आए हैं, लेकिन बिग बॉस का जलवा और लोकप्रियता कुछ अलग ही है. सलमान खान के होस्ट के तौर पर वापसी के साथ, Bigg Boss 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है, और फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल कौन-कौन से सेलिब्रिटी इस विवादित रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे. जैसे-जैसे प्रीमियर की तारीख़ पास आ रही है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई नाम ऑनलाइन चर्चा में हैं. जहाँ कुछ लोग अभी भी मेकर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहीं कुछ नाम फाइनल हो चुके हैं और उनके शो में शामिल होने की खबर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है.


By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 11:20:06 AM IST

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Roadies और Splitsvilla के Gullu

खबर है कि कुशल तंवर, जिन्हें 'गुल्लू' के नाम से जाना जाता है, Bigg Boss 20 में एंट्री करने वाले हैं. कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी टीवी स्टार गुल्लू ने MTV Roadies XX (Double Cross) और MTV Splitsvilla X6 (Splitsvilla 16) दोनों शो जीते हैं.

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भोजपुरी एक्टर विक्रांत

शो के लिए एक और नाम जो फाइनल माना जा रहा है, वह है भोजपुरी एक्टर विक्रांत सिंह राजपूत, जो रियलिटी शो 'The 50' में भी नज़र आए थे. पत्रकार आराधना शर्मा ने उनकी एंट्री की पुष्टि की है.

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एक्ट्रेस खुशी दुबे

एक्ट्रेस खुशी दुबे भी Bigg Boss 20 में एंट्री करने वाली हैं. खबरों के मुताबिक, मेकर्स ने पिछले सीज़न के लिए भी उन पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने कुछ अज्ञात कारणों से शो से दूर रहने का फैसला किया था. हालाँकि, इस साल उनके शो का हिस्सा बनने के लिए सहमत होने की खबर है. पत्रकार आराधना शर्मा ने खुशी की एंट्री की पुष्टि की है.

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Bigg Boss 20 के लिए फाइनल हुए अन्य नाम

इन तीन नामों के अलावा, कई अन्य सेलिब्रिटीज़ के भी Bigg Boss 20 का हिस्सा बनने की चर्चा है. चर्चा में चल रहे नामों में रजत बेदी, आर्यन केल्विन, ज़ैन सैफी, आशीष चंचलानी, जेनिफर विंगेट और नीति टेलर शामिल हैं.

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नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि

हालाँकि, Bigg Boss 20 के मेकर्स की ओर से अभी भी आधिकारिक पुष्टि का इंतज़ार है. हमेशा की तरह, शो के प्रीमियर के आस-पास ही कंटेस्टेंट्स की फ़ाइनल लिस्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी मिलने की उम्मीद है; पूरी लिस्ट शायद 6 सितंबर को शो शुरू होने पर ही सामने आएगी.

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कब आ रहा Bigg Boss 20

Bigg Boss 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है, और फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस साल कौन-कौन से सेलिब्रिटी इस विवादित रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे.

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