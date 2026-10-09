Bigg Boss 20: अमन गांधी के एक बयान से मचा बवाल, काजी तौकीर पर की ऐसी टिप्पणी कि सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

Aman Gandhi Qazi Touqeer Controversy: बिग बॉस 20 के घर में चल रही गरमागरम बहस ने अब सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है. कंटेस्टेंट अमन गांधी ने काज़ी तौकीर से बात करते हुए देश की जनसंख्या वृद्धि पर एक कमेंट किया, जिससे दर्शक बंट गए. कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक टिप्पणी कहा, जबकि दूसरों ने कहा कि इस बयान को शो में चल रही बहस के संदर्भ में समझा जाना चाहिए. जैसे-जैसे विवाद बढ़ता गया, अमन की टीम को आगे आकर सफाई देनी पड़ी.