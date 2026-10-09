Bigg Boss 20: अमन गांधी के एक बयान से मचा बवाल, काजी तौकीर पर की ऐसी टिप्पणी कि सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस
Aman Gandhi Qazi Touqeer Controversy: बिग बॉस 20 के घर में चल रही गरमागरम बहस ने अब सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है. कंटेस्टेंट अमन गांधी ने काज़ी तौकीर से बात करते हुए देश की जनसंख्या वृद्धि पर एक कमेंट किया, जिससे दर्शक बंट गए. कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक टिप्पणी कहा, जबकि दूसरों ने कहा कि इस बयान को शो में चल रही बहस के संदर्भ में समझा जाना चाहिए. जैसे-जैसे विवाद बढ़ता गया, अमन की टीम को आगे आकर सफाई देनी पड़ी.
काज़ी तौकीर और दूसरे कंटेस्टेंट के बीच आखिर किस बात पर झगड़ा हुआ था?
यह विवाद BB न्यूज़ टास्क के पहले राउंड के बाद हुई बहस से शुरू हुआ. स्काउट और यंग समेत कुछ कंटेस्टेंट काज़ी तौकीर से नाराज थे. उन्होंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपने लॉलीपॉप जोक के लिए कनिका मान से माफी क्यों नहीं मांगी. बातचीत के दौरान, स्काउट और काज़ी के बीच गरमागरम बहस हो गई. स्काउट ने काज़ी पर बातचीत के दौरान उन पर थूकने का भी आरोप लगाया. जैसे-जैसे मामला बढ़ता गया, अमन गांधी भी बहस में शामिल हो गए.
अमन गांधी ने पॉपुलेशन पर क्या कहा?
काज़ी के साथ अपनी डिबेट के दौरान, अमन गांधी ने कहा तुम अपने मुंह से धुआं उड़ाकर लोगों को प्रेग्नेंट कर रहे हो. तुम हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो. पॉपुलेशन को अपने जैसा मत बनाओ. अमन के कमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद, कई दर्शकों ने उनके कमेंट पर सवाल उठाए. कुछ ने इसे मुस्लिम पॉपुलेशन से जोड़ा, जबकि दूसरों ने कहा कि पूरे विवाद के संदर्भ में कमेंट को देखना जरूरी है.
अमन गांधी के वायरल क्लिप ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी
अमन के बयान पर सोशल मीडिया पर मिले-जुले रिएक्शन आए. कुछ यूजर्स ने आरोप लगाया कि उनके कमेंट में कम्युनल गालियां थीं और इतने बड़े रियलिटी शो में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना गलत था. इस बीच, अमन का बचाव करने वाले दर्शकों ने कहा कि यह बातचीत कंटेस्टेंट्स के बीच इंटरनल डिबेट और गेमप्ले के दौरान हुई. उनके अनुसार, वायरल क्लिप के आधार पर कमेंट का मतलब तय करना गलत होगा. इस बयान ने शो के बाहर भी एक नई बहस छेड़ दी.
जैसे ही विवाद बढ़ा, अमन की टीम ने एक बयान जारी किया
आरोपों के बीच, अमन गांधी की टीम ने एक बयान जारी कर साफ किया कि एक्टर का इरादा काज़ी तौकीर के धर्म या कम्युनिटी पर कमेंट करने का नहीं था. टीम ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अमन के कमेंट्स को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उसे कम्युनल ट्विस्ट दिया जा रहा है. टीम के मुताबिक, कमेंट्स काज़ी के शो में बिहेवियर और गेम के दौरान उनकी स्ट्रैटेजी से जुड़े थे, न कि उनके धर्म से.
अमन की टीम ने धर्म के सम्मान की बात करके सफाई दी
अमन की टीम ने अपने बयान में कहा कि एक्टर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. टीम ने दर्शकों से अपील की कि वे वायरल क्लिप देखने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने के बजाय पूरी बातचीत का कॉन्टेक्स्ट समझें. हालांकि, टीम की सफाई के बाद भी विवाद कम नहीं हुआ. कुछ दर्शक अमन की भाषा की आलोचना कर रहे हैं, जबकि उनके सपोर्टर्स का दावा है कि बयान को गलत समझा गया.
क्या बिग बॉस 20 में सलमान खान यह मुद्दा उठाएंगे?
इस विवाद के बाद, अब दर्शकों की निगाहें वीकेंड का वार पर हैं. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सलमान खान से इस मुद्दे पर बात करने की मांग की है. हालांकि, इस मामले पर सलमान के रुख के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है. फिलहाल, अमन गांधी के कमेंट्स, उठाए गए सवालों और उनकी टीम के स्पष्टीकरण ने बिग बॉस 20 के बारे में चर्चा शुरू कर दी है.