फैंस की दीवानगी चरम पर! कौन बनेगा बिग बॉस 19 का बादशाह? कैसा चल रहा गौरव खन्ना या अमाल मलिक?

Bigg Boss 19 Winner Prediction: बिग बॉस 19 अब अपने फाइनल चरण में पहुंच चुका है और लोगों में रोमांच चरम पर है. टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में कड़ी टक्कर है, लेकिन टीवी स्टार गौरव खन्ना को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें पहले से ही विजेता घोषित कर रहे हैं।