फैंस की दीवानगी चरम पर! कौन बनेगा बिग बॉस 19 का बादशाह? कैसा चल रहा गौरव खन्ना या अमाल मलिक?
Bigg Boss 19 Winner Prediction: बिग बॉस 19 अब अपने फाइनल चरण में पहुंच चुका है और लोगों में रोमांच चरम पर है. टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में कड़ी टक्कर है, लेकिन टीवी स्टार गौरव खन्ना को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें पहले से ही विजेता घोषित कर रहे हैं।
फाइनल स्टेज में पहुंचा बिग बॉस 19
सलमान खान का लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब अपने अंतिम चरण में है. फिनाले को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट जारी
फाइनल में जगह बनाने वाले प्रतिभागी हैं - फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक, गौरव खन्ना और प्रणित मोरे. दर्शक अपने फेवरेट को सपोर्ट कर रहे हैं.
गौरव खन्ना बने लोगों की पहली पसंद
टीवी एक्टर गौरव खन्ना को शुरुआती दिनों से ही जनता का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है. फैंस उन्हें सीजन का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं. वहीं फराहना और अमाल भी टक्कर में हैं.
सोशल मीडिया पर फैंस का उत्साह
गौरव के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर पोस्ट और ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है. कई लोग उन्हें फिनाले से पहले ही “विजेता” घोषित कर रहे हैं.
कन्फर्म फाइनलिस्ट और फेवरेट खिलाड़ी
गौरव इस सीजन के पहले कन्फर्म फाइनलिस्ट थे. शांत स्वभाव, संयमित गेमप्ले और साफ-सुथरे रवैये ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया.
ड्रामा नहीं
इस सीजन में वो अकेले ऐसे कंटेस्टेंट माने गए जो बिना गालियों, झगड़ों या भारी-भरकम ड्रामा के टॉप पर बने रहे. फैंस इसे “क्रांतिकारी गेमप्ले” बता रहे हैं.
क्या गौरव होंगे इस सीजन के विजेता?
अंदाज और पोल गौरव के पक्ष में हैं, लेकिन असली विजेता का खुलासा फिनाले रात में ही होगा. लोगों को नतीजों का बेसब्री से इंतजार है.
ग्रैंड फिनाले की तारीख और समय
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले रविवार रात 9 बजे JioHotstar पर और 10:30 बजे कलर्स टीवी पर दिखाया जाएगा. वोटिंग लाइन्स 7 दिसंबर सुबह 10 बजे बंद हो चुकी हैं.