Gaurav Khanna Wealth: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के पास है कितनी दौलत, कैसी लाइफस्टाइल जीता है ये एक्टर; यहां पर जानें?
Gaurav Khanna Lifestyle: गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर हैं. एक्टर ने BB 19 ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का कैश प्राइज़ जीता. करीब तीन महीने की कड़ी मेहनत, लड़ाई-झगड़े और किचन पॉलिटिक्स के बाद 7 दिसंबर को BB 19 के विनर का अनाउंसमेंट हुआ. गौरव का फाइनल रेस में फरहाना भट्ट से मुकाबला था. फरहाना को टॉप दो से बाहर करके गौरव खन्ना विनर बने. टॉप 5 में से अमाल मलिक पहले कंटेस्टेंट थे जिन्हें शो से बाहर होना पड़ा, उनके बाद तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नंबर आया. शो 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था. इसके अलावा गौरव खन्ना सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले टीवी एक्टर में से एक है. गौरव ने पहले सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीता था. उनकी शानदार ज़िंदगी पर एक नज़र डाल लेते हैं.
लग्ज़री अपार्टमेंट
गौरव मुंबई में एक मॉडर्न, लग्ज़री अपार्टमेंट में रहते हैं जो आराम और मॉडर्न डिज़ाइन का एक शानदार मेल दिखाता है. वह कानपुर में एक नॉस्टैल्जिक फैमिली होम भी रखते हैं, जो गर्मजोशी और विरासत से जुड़ा है. वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपने घर की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं.
नेट वर्थ
गौरव खन्ना की अनुमानित नेट वर्थ लगभग 12–15 करोड़ रुपये है. एक्टर की ज़्यादातर इनकम उनके सफल टेलीविज़न करियर से आती है, खासकर अनुपमा में अनुज कपाड़िया के उनके किरदार से. उन्होंने सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया जीता, जहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस फीस और 20 लाख रुपये का प्राइज भी जीता. एक्टर सोशल मीडिया एंडोर्समेंट से भी कमाते हैं.
सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वालों में से एक
हालांकि सही आंकड़े अलग-अलग हैं, लेकिन खबर है कि गौरव अनुपमा के लिए हर एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपये से 2.5 लाख रुपये लेते हैं. इसके अलावा, सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया के दौरान, उन्होंने हर हफ्ते लगभग 2.5 लाख रुपये कमाए और 20 लाख रुपये का कैश प्राइज जीता.
कार कलेक्शन
गौरव की गाड़ियों की पसंद प्रैक्टिकल लग्ज़री के लिए एक बेहतर पसंद को दिखाती है. उनके कलेक्शन में एक लाल ऑडी A6, एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, और एक मिड-साइज़ SUV (लगभग 21 लाख रुपये) शामिल है, जो उन्होंने अपनी पत्नी को गिफ्ट की थी, जो सिर्फ फिजूलखर्ची से ज़्यादा वैल्यू और यूज़फुलनेस पर ज़ोर देती है.
फैंसी वेकेशन
गौरव खन्ना को शूटिंग से दूर अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के साथ लग्ज़री जगहों पर घूमना पसंद है. इस कपल ने अक्सर अपनी एग्जॉटिक छुट्टियों की झलकियां शेयर की हैं, जिसमें मालदीव और थाईलैंड के फुकेत की रोमांटिक ट्रिप शामिल हैं, जहां उन्हें बीचसाइड विला, इनफिनिटी पूल और यॉट राइड का मज़ा लेते देखा गया था.
शानदार लाइफस्टाइल
हालांकि गौरव अपनी लाइफस्टाइल में आराम और शान को अपनाते हैं, लेकिन उनका नज़रिया शानदार दिखावे के बजाय वैल्यू और मकसद पर ज़्यादा टिका हुआ है. मुंबई के एक शानदार अपार्टमेंट से लेकर सोच-समझकर कार चुनने और स्मार्ट करियर मूव्स तक, उनकी लाइफस्टाइल में लग्ज़री के साथ ज़मीनी समझदारी का मेल है.