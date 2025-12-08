Gaurav Khanna Wealth: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना के पास है कितनी दौलत, कैसी लाइफस्टाइल जीता है ये एक्टर; यहां पर जानें?

Gaurav Khanna Lifestyle: गौरव खन्ना बिग बॉस 19 के विनर हैं. एक्टर ने BB 19 ट्रॉफी और 50 लाख रुपये का कैश प्राइज़ जीता. करीब तीन महीने की कड़ी मेहनत, लड़ाई-झगड़े और किचन पॉलिटिक्स के बाद 7 दिसंबर को BB 19 के विनर का अनाउंसमेंट हुआ. गौरव का फाइनल रेस में फरहाना भट्ट से मुकाबला था. फरहाना को टॉप दो से बाहर करके गौरव खन्ना विनर बने. टॉप 5 में से अमाल मलिक पहले कंटेस्टेंट थे जिन्हें शो से बाहर होना पड़ा, उनके बाद तान्या मित्तल और प्रणित मोरे का नंबर आया. शो 18 कंटेस्टेंट के साथ शुरू हुआ था. इसके अलावा गौरव खन्ना सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले टीवी एक्टर में से एक है. गौरव ने पहले सेलिब्रिटी मास्टरशेफ जीता था. उनकी शानदार ज़िंदगी पर एक नज़र डाल लेते हैं.