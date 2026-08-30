Rajat Dalal: पार्किंग को लेकर रजत दलाल का कलेश! 45 मिनट इंतजार के बाद थार से किया कांड; फिर दी सफाई- रोज का ड्रामा…

Rajat Dalal Parking Controversy: बिग बॉस 18 के फेम रजत दलाल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए है. वजह है फरीदाबाद के पार्किंग विवाद का उनका एक वीडियो, जिसमें वह अपनी थार से दूसरी कार को साइड करते नजर आ रहे हैं. इस घटना के वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया है पार्किंग कलेश.