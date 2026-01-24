नेगेटिव रोल ने बनाया स्टार… फिर कर्ज में डूब गई एक्ट्रेस, कार में बितानी पड़ी चार रातें; जानें कौन है ये खूबसूरत हसीना ?

Rashmi Desai Struggle Story: टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस और बिग बॉस फेम रश्मि देसाई ने अपने पहचान बनाने के लिए बाकी स्टार्स की तरह खूब स्ट्रगल करना पड़ा. उन्होंने फेम और शोहरत पाने के बाद भी जिंदगी में संघर्ष का दौर देखना पड़ा. टीवी पर सालों तक राज करने और बॉलीवुड में फिल्में करने के बाद भी रश्मि देसाई करोड़ों के कर्ज में डूब गई थीं. अपने इस स्ट्रगल का जिक्र उन्होंने खुद बिग बॉस 13 में किया था. स्टार की लाइफ के पीछे की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, उन्होंने सभी को बताया.