Plastic Surgery Risk: प्लास्टिक सर्जरी के कुछ दिनों बाद बियांका डियास की मौत,क्या ये सर्जरी है जानलेवा?

plastic surgery risk: ब्राज़ील की 27 वर्षीय इन्फ्लुएंसर बियांका डियास का प्लास्टिक सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्जरी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना ने एक बार फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की सुरक्षा और संभावित जोखिमों पर बहस छेड़ दी है.