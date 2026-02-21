Plastic Surgery Risk: प्लास्टिक सर्जरी के कुछ दिनों बाद बियांका डियास की मौत,क्या ये सर्जरी है जानलेवा?
plastic surgery risk: ब्राज़ील की 27 वर्षीय इन्फ्लुएंसर बियांका डियास का प्लास्टिक सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद निधन हो गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्जरी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी. इस घटना ने एक बार फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की सुरक्षा और संभावित जोखिमों पर बहस छेड़ दी है.
कॉस्मेटिक सर्जरी बनी जानलेवा? बियांका डियास की मौत से बढ़ी चिंता
इन्फ्लुएंसर बियांका डियास की प्लास्टिक सर्जरी के कुछ दिनों बाद मौत ने कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के जोखिमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सर्जरी के बाद संक्रमण, ब्लड क्लॉट और एनेस्थीसिया रिएक्शन का खतरा कई दिनों तक बना रह सकता है.
27 साल की उम्र में निधन
ब्राज़ील की 27 वर्षीय इन्फ्लुएंसर बियांका डियास का प्लास्टिक सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद निधन हो गया. इस घटना ने कॉस्मेटिक सर्जरी की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
प्लास्टिक सर्जरी में क्या-क्या जोखिम होते हैं?
लिपोसक्शन, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, राइनोप्लास्टी जैसी सर्जरी में एनेस्थीसिया रिएक्शन, ब्लड क्लॉट, संक्रमण और आंतरिक रक्तस्राव का खतरा रहता है.
पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा
कई मामलों में सर्जरी के बाद खून का थक्का फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं. यह स्थिति अचानक सांस रुकने और मौत का कारण बन सकती है.
एनेस्थीसिया से जुड़ी जटिलताएं
कुछ मरीजों में एनेस्थीसिया का रिएक्शन जानलेवा साबित हो सकता है. हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव गंभीर स्थिति पैदा कर देता है.
अनट्रेंड क्लिनिक और ओवरसर्जरी का खतरा
विशेषज्ञ मानते हैं कि अनधिकृत क्लिनिक, अनुभवहीन सर्जन या एक साथ कई प्रक्रियाएं करवाने से जोखिम कई गुना बढ़ जाता है.
पहले भी सामने आ चुके हैं मामले
कॉस्मेटिक सर्जरी से जुड़ी जटिलताओं के मामले पहले भी चर्चा में रहे हैं. कनिका कपूर को भी कॉस्मेटिक प्रक्रिया के बाद स्वास्थ्य जटिलताओं की खबरों को लेकर चर्चा में देखा गया था (हालांकि उनकी स्थिति स्थिर रही).
क्या सावधानियां जरूरी हैं?
सर्जरी से पहले पूरी मेडिकल जांच, प्रमाणित प्लास्टिक सर्जन का चयन, अस्पताल की सुविधाएं और पोस्ट-ऑप केयर बेहद जरूरी हैं.
ग्लैमर के पीछे छिपा स्वास्थ्य जोखिम
सोशल मीडिया के दौर में सुंदर दिखने की चाहत कई बार जानलेवा साबित हो सकती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले फायदे-नुकसान को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.