28 विकेट लेकर मचाया धमाल, क्या 4 साल बाद इस गेंदबाज की टीम इंडिया में होगी वापसी? मिल रहा जोरदार समर्थन

लगातार दो सीजन से शानदार फॉर्म

भुवनेश्वर पिछले दो आईपीएल सीजन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. 2025 में उन्होंने 14 मैचों में 17 विकेट लिए थे, जबकि 2026 में अपने आंकड़ों को और बेहतर किया. लगातार दो सफल सीजन के बाद अब उनकी टीम इंडिया में वापसी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं, और कई पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए.