28 विकेट लेकर मचाया धमाल, क्या 4 साल बाद इस गेंदबाज की टीम इंडिया में होगी वापसी? मिल रहा जोरदार समर्थन
Bhuvneshwar Kumar Comeback: आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. कई क्रिकेट विशेषज्ञ और प्रशंसक उनकी वापसी की संभावनाओं पर खुलकर बात कर रहे हैं.
मोहम्मद कैफ ने किया समर्थन
पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) ने भुवनेश्वर कुमार की राष्ट्रीय टीम में वापसी का समर्थन किया है. उनका मानना है कि अनुभव और निरंतर प्रदर्शन के आधार पर भुवनेश्वर भारतीय टीम में जगह पाने के मजबूत दावेदार हैं.
2022 के बाद नहीं मिला मौका
भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने 2022 के बाद से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है. हालांकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहने के बावजूद उन्होंने घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है.
भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं
कैफ का मानना है कि भारतीय टीम के पास तेज गेंदबाजी के कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं. इसके बावजूद मुख्य गेंदबाजी आक्रमण के साथ एक भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज की जरूरत हमेशा बनी रहती है, जिसे भुवनेश्वर पूरा कर सकते हैं.
लाइन-लेंथ और अनुशासन है सबसे बड़ी ताकत
कैफ ने भुवनेश्वर की गेंदबाजी में अनुशासन की विशेष रूप से तारीफ की. उनके अनुसार वर्षों से एक जैसी सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन भुवनेश्वर ने यह क्षमता लगातार दिखाई है. यही गुण उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाता है.
IPL 2026 में किया दमदार प्रदर्शन
आईपीएल 2026 में भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन शानदार रहा. उन्होंने 16 मैचों में 28 विकेट हासिल किए. इस दौरान उनका औसत 17.89 और इकॉनमी रेट 7.95 रहा. फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने 29 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया.
दबाव में बेहतर फैसले लेने की क्षमता
कैफ ने कहा कि भुवनेश्वर का अनुभव उन्हें दबाव की परिस्थितियों में और अधिक प्रभावी बनाता है. वह मैच की स्थिति को अच्छी तरह समझते हैं और बल्लेबाजों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में माहिर हैं. यही उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.
लगातार दो सीजन से शानदार फॉर्म
भुवनेश्वर पिछले दो आईपीएल सीजन में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. 2025 में उन्होंने 14 मैचों में 17 विकेट लिए थे, जबकि 2026 में अपने आंकड़ों को और बेहतर किया. लगातार दो सफल सीजन के बाद अब उनकी टीम इंडिया में वापसी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं, और कई पूर्व खिलाड़ी मानते हैं कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए.