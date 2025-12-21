Year Ender 2025: इन भोजपुरी फिल्मों ने मचाया तहलका, बॉक्स ऑफिस पर काटा गदर, बॉलीवुड भी हुआ फेल
Bhojpuri Year Ender 2025: साल 2025 भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहा. इस साल एक्शन, रोमांस और सामाजिक संदेश से भरपूर फिल्मों ने दर्शकों का दिल जीता. बड़े सितारों की फिल्मों ने रिकॉर्ड कमाई की और भोजपुरी सिनेमा का क्रेज देशभर में देखने को मिला.
भोजपुरी फिल्मों का क्रेज
2025 में भोजपुरी फिल्मों का क्रेज लोगों में चरम पर रहा. चाहे एक्शन हो या रोमांस, लोग इन फिल्मों के दीवाने रहे. गाने भी देश भर में हिट हुए और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया.
‘मेरे जीवन साथी’
अरविंद अकेला कल्लू और मेघा श्री की फिल्म ‘मेरे जीवन साथी’ दहेज प्रथा जैसे सामाजिक मुद्दे पर आधारित है. ये फिल्म 28 फरवरी 2025 को रिलीज हुई और टॉप सोशल ड्रामा फिल्मों में शामिल हुई.
‘रिश्ते’
खेसारी लाल और रति पांडे की फिल्म ‘रिश्ते’ पारिवारिक ड्रामा है. फिल्म रिश्तों की गहराई और सामाजिक मुद्दों को दर्शाती है. मार्च में रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों द्वारा खूब सराही गई.
‘जान’
अरविंद अकेला कल्लू और निधि झा की ‘जान’ एक रोमांटिक फिल्म है. शानदार एक्टिंग, म्यूजिक और कहानी ने इसे हिट बना दिया. ये फिल्म 28 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई.
‘हमार नाम बा कन्हैया’
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की ‘हमार नाम बा कन्हैया’ 4 जुलाई को रिलीज हुई. फिल्म में निरहुआ को एक बैंक डकैती के मामले में फंसाए जाने और निर्दोष साबित होने की कहानी दिखाई गई.
‘रुद्र शक्ति’
अक्षरा सिंह और विक्रांत की ‘रुद्र शक्ति’ 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई. इसमें पौराणिक और आधुनिक कहानी का मिश्रण है. एक्शन और इमोशंस का शानदार तालमेल दर्शकों को पसंद आया.
‘राजाराम भो’
खेसारी लाल यादव की ‘राजाराम भो’ मार्च 2025 में रिलीज हुई. फिल्म में वो साधु और योद्धा के दो रोल निभा रहे हैं. इसमें भरपूर एक्शन और ड्रामा देखने को मिलता है.
स्टार्स की कमाई और लोकप्रियता
2025 में पवन, खेसारी और निरहुआ जैसे स्टार्स की फिल्मों ने रिकॉर्ड कमाई की. इन फिल्मों ने दर्शकों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई और भोजपुरी इंडस्ट्री को मजबूत किया.