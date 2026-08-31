पहली शादी टूटी तो फिर थामा किसी और का हाथ, इन भोजपुरी सितारों ने की 2 शादियां; जानिए उनके नाम

यश कुमार

भोजपुरी अभिनेता यश कुमार अपनी लव लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहे हैं. उन्होंने पहले अंजना सिंह से शादी की थी, जिससे उनकी एक बेटी है। बाद में यश कुमार का नाम भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा से जुड़ा और दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे. पहली पत्नी से 2018 में तलाक के बाद यश ने मई 2022 में निधि झा से शादी कर ली.