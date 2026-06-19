भोजपुरी की 6 खूबसूरत हसीनाएं, जिन्होंने अपने दम पर बनाई पहचान; देखें Photos

Bhojpuri Actresses: बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों का अपना अलग क्रेज है. लेकिन फिल्मों से ज्यादा भोजपुरी के एक्टर और एक्ट्रेस की चर्चा ज्यादा होती है. वहीं अगर भोजपुरी एक्ट्रेसेस की बात करें तो वो अपने बोल्डनेस से इंस्टाग्राम पर आग लगाती रहती हैं. जिनकी फोटो को देखते ही फैन्स मचल उठते हैं. ऐसे में आज हम उन 6 भोजपुरी एक्ट्रेसेस की बात करेंगे, जो अपनी कमसिन अदाओं से फैन्स के दिलों को छलनी कर देती हैं. ये भोजपुरी की हसीनाएं पॉपुलैरिटी के मामले में बड़े-बड़े स्टार्स को टक्कर देती हैं.