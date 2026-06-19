भोजपुरी की 6 खूबसूरत हसीनाएं, जिन्होंने अपने दम पर बनाई पहचान; देखें Photos
Bhojpuri Actresses: बॉलीवुड, टॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के अलावा भोजपुरी फिल्मों का अपना अलग क्रेज है. लेकिन फिल्मों से ज्यादा भोजपुरी के एक्टर और एक्ट्रेस की चर्चा ज्यादा होती है. वहीं अगर भोजपुरी एक्ट्रेसेस की बात करें तो वो अपने बोल्डनेस से इंस्टाग्राम पर आग लगाती रहती हैं. जिनकी फोटो को देखते ही फैन्स मचल उठते हैं. ऐसे में आज हम उन 6 भोजपुरी एक्ट्रेसेस की बात करेंगे, जो अपनी कमसिन अदाओं से फैन्स के दिलों को छलनी कर देती हैं. ये भोजपुरी की हसीनाएं पॉपुलैरिटी के मामले में बड़े-बड़े स्टार्स को टक्कर देती हैं.
मोनालिसा
मोनालिसा की बात करें तो उन्हें भोजपुरी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और फेमस एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता है. उन्होंने कई सालों तक भोजपुरी पर्दे पर राज किया है. मोनालिसा अपनी अदाओं और किलर डांस मूव्स के लिए जानी जाती हैं.
अक्षरा सिंह
अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की दमदार एक्ट्रेस हैं. अब वो 'वेलकम टू द जंगल' फिल्म के 'घिस घिस घिस' गाने में अक्षय कुमार संग दिखेंगी. उनका गाना रिलीज होते ही फैंस का उन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है.
नम्रता मल्ला
नम्रता मल्ला की बात करें तो उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है. नम्रता एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ डांसर और मॉडल भी हैं.
आम्रपाली दुबे
आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. आम्रपाली की ऑनस्क्रीन जोड़ी दिनेश लाल यादव उर्फ 'निरहुआ' के साथ सुपरहिट मानी जाती है.
रानी चटर्जी
रानी चटर्जी को भोजपुरी सिनेमा की 'दबंग लेडी' कहा जाता है. उन्होंने अपने दम पर कई फिल्में हिट कराई हैं. रानी अक्सर अपने वर्कआउट वीडियो और जिम लुक्स शेयर करती हैं. फिल्मों के साथ रियल लाइफ में भी रानी चटर्जी काफी बोल्ड हैं.
काजल राघवानी
काजल राघवानी ने बहुत कम समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है. खेसारी लाल यादव के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद किया जाता है. उनके डांस नंबर्स और लुक्स पर फैन्स दिलोंजान न्यौछावर करते हैं.