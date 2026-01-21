इस भोजपूरी एक्ट्रेस की लव स्टोरी बनी थी मिसाल, फोटोज देख आप भी कहेंगे…Awww हैप्पी फैमिली
8 फरवरी 1990 को प्रयागराज में जन्मी पूनम दुबे ने मेहनत और आत्मविश्वास से भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टार का मुकाम हासिल किया. मिस इलाहाबाद रह चुकी पूनम की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी लव मैरिज और पारिवारिक जीवन भी लोगों के लिए मिसाल है.
प्रयागराज से भोजपुरी सुपरस्टार तक
पूनम दुबे का सफर एक आम शहर से शुरू होकर भोजपुरी सिनेमा के बड़े पर्दे तक पहुंचा. शुरुआती संघर्ष और लगातार मेहनत ने उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई.
सपनों से सजी शुरुआत
फिल्मों में आने से पहले पूनम IPS या एयरहोस्टेस बनना चाहती थीं. लेकिन किस्मत और मेहनत ने उन्हें अभिनय की दुनिया तक पहुंचा दिया.
देसी अंदाज और रियल कनेक्शन
ग्लैमर क्वीन होने के बावजूद पूनम का देसी स्वभाव लोगों को खूब पसंद आता है. इसी सादगी से उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी ने जन्म लिया.
गौरव जैन के साथ मजबूत रिश्ता
भोपाल के बिजनेसमैन और समाजसेवी गौरव जैन पूनम के जीवनसाथी हैं. बिजनेस और फिल्मी दुनिया का यह मेल परफेक्ट पार्टनरशिप की मिसाल बन गया.
फेमस वेडिंग और पहचान
इनकी शादी उस वक्त चर्चा में आई जब सांसद रवि किशन से लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री तक ने बधाई दी. ये वेडिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई.
करियर और खुशहाल परिवार
‘हमारा नादान परदेसी’, ‘घातक’, ‘रक्तभूमि’ जैसी फिल्मों से पूनम ने करियर मजबूत किया. आज वे काशवी और रुद्रा के साथ खुशहाल परिवार जी रही हैं.