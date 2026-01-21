इस भोजपूरी एक्ट्रेस की लव स्टोरी बनी थी मिसाल, फोटोज देख आप भी कहेंगे…Awww हैप्पी फैमिली

8 फरवरी 1990 को प्रयागराज में जन्मी पूनम दुबे ने मेहनत और आत्मविश्वास से भोजपुरी सिनेमा में सुपरस्टार का मुकाम हासिल किया. मिस इलाहाबाद रह चुकी पूनम की जिंदगी सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी लव मैरिज और पारिवारिक जीवन भी लोगों के लिए मिसाल है.