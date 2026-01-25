Bhojpuri Patriotic Films: ‘सरहद’ से ‘तिरंगा’ तक! देशभक्ति से भर देंगी दिल, भोजपुरी की ये फिल्में जरूर देखें
Bhojpuri Patriotic Films: अभी पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जोश महसूस किया जा रहा है, और हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना उमड़ रही है. इसी भावना के साथ हमने आपके लिए टॉप देशभक्ति भोजपुरी फिल्मों की एक लिस्ट तैयार की है, जो इस गणतंत्र दिवस पर आपको देशभक्ति के रंग में रंग देंगी. भोजपुरी सिनेमा में कई जाने-माने कलाकार है जिन्होंने देशभक्ति फिल्में बनाकर अपने फैंस को गर्व महसूस कराया है. इन फिल्मों में इन सितारों ने दमदार परफॉर्मेंस दी है, और उन्हें देखकर उनके फैंस गर्व से अपना सिर ऊंचा करते है. गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री की कई फिल्में जो देशभक्ति की भावना दिखाती हैं, दर्शकों के लिए जरूर देखने लायक है. इन फिल्मों में कई बड़े सितारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को रोमांचित किया है और देशभक्ति की भावना जगाई है.
सरहद पार (Sarhaad Paar)
दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की फिल्म 'सरहद' आज भी लोगों के दिलों में एक खास जगह रखती है. इस फिल्म में निरहुआ ने बॉर्डर पर तैनात सैनिकों की ज़िंदगी और संघर्षों को बहुत ही इमोशनल तरीके से दिखाया है.
तिरंगा (Tiranga)
मनोज तिवारी की फिल्म 'तिरंगा' भी एक बड़ी हिट है. इस फिल्म में मनोज तिवारी और निरहुआ एक साथ नजर आए थे. आप इस देशभक्ति फिल्म को नरगिस भोजपुरी नाम के यूट्यूब चैनल पर देख सकते है.
आतंकवादी (Aatankwadi)
खेसारी लाल यादव की फिल्म 'आतंकवादी' भी देशभक्ति पर आधारित है. इस फिल्म की कहानी एक सैनिक के संघर्ष को दिखाती है और कैसे वह आतंकवादियों से लड़कर देश की सेवा करता है और राष्ट्र के प्रति अपना फर्ज़ निभाता है.
मां तुझे सलाम ( Maa Tujhe Salaam )
पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा को कई हिट फिल्में दी है, जिनमें से कई देशभक्ति पर आधारित है. मातृभूमि को समर्पित इन फिल्मों में पवन सिंह के एक्शन और इमोशनल एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा है.
कश्मीर हमारा है (Kashmir Hamara Hai)
पवन सिंह की यह फिल्म देशभक्ति का एक और दमदार संदेश है. इसमें पवन सिंह यह साफ करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कितनी भी साज़िशें रच ले, वे कभी कामयाब नहीं होंगे. फिल्म में उन्होंने देश के प्रति अपने प्यार को बहुत ही दमदार तरीके से पेश किया है.
जय हिं (Jai Hind)
पवन सिंह को देशभक्ति फिल्मों में 'सच्चा योद्धा' माना जाता है, और उन्होंने 'जय हिंद' में उस इमेज को पूरी तरह से निभाया है. यह फिल्म उनके दिल के बहुत करीब है, और इसे देखने से दर्शकों में देशभक्ति की भावना और मजबूत होती है.