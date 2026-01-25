Bhojpuri Patriotic Films: ‘सरहद’ से ‘तिरंगा’ तक! देशभक्ति से भर देंगी दिल, भोजपुरी की ये फिल्में जरूर देखें

Bhojpuri Patriotic Films: अभी पूरे देश में गणतंत्र दिवस का जोश महसूस किया जा रहा है, और हर किसी के दिल में देशभक्ति की भावना उमड़ रही है. इसी भावना के साथ हमने आपके लिए टॉप देशभक्ति भोजपुरी फिल्मों की एक लिस्ट तैयार की है, जो इस गणतंत्र दिवस पर आपको देशभक्ति के रंग में रंग देंगी. भोजपुरी सिनेमा में कई जाने-माने कलाकार है जिन्होंने देशभक्ति फिल्में बनाकर अपने फैंस को गर्व महसूस कराया है. इन फिल्मों में इन सितारों ने दमदार परफॉर्मेंस दी है, और उन्हें देखकर उनके फैंस गर्व से अपना सिर ऊंचा करते है. गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर भोजपुरी इंडस्ट्री की कई फिल्में जो देशभक्ति की भावना दिखाती हैं, दर्शकों के लिए जरूर देखने लायक है. इन फिल्मों में कई बड़े सितारों ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों को रोमांचित किया है और देशभक्ति की भावना जगाई है.