Bhojpuri Film: माही श्रीवास्तव-रितेश उपाध्याय की ‘उमा’ बड़े पर्दे पर तैयार, इस दिन होगी सिनेमाघरों में रिलीज
Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा में एक बार फिर माहौल गर्म होने वाला है. साल 2026 में एक खास तोहफे के साथ शुरू होने वाला है. भोजपुरी फिल्म ‘उमा’ का लोग बेसब्री से इंतजार था. वह आखिरकार बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है.
कब होगी रिलीज? (When will it be released?)
यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में एक साथ रिलीज होगी. रिलीज डेट की घोषणा ने दर्शकों के बीच उत्साह और बढ़ा दिया है. 'उमा' सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं है. यह सामाजिक भावनाओं, रिश्तों और सच्चाइयों को बहुत ही सादगी और गहराई से दिखाने की कोशिश करती है.
प्रोड्यूसर को दर्शकों से क्या उम्मीद? (What does the producer expect from the audience?)
इस फिल्म को भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने-माने प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार ने प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने पहले भी कई सफल और यादगार फिल्में दी है. कहानी और डायरेक्शन अंजनय रघुराज ने संभाला है. जबकि निवेदिता कुमार को-प्रोड्यूसर है. यह फिल्म रत्नाकर कुमार और जितेंद्र गुलाटी द्वारा प्रस्तुत की गई है और वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स लिमिटेड के बैनर तले बनी है.
प्रोड्यूसर ने क्या कहा? (What did the producer say?)
प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार का कहना है कि 'उमा' उनके लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक इमोशनल अनुभव है. यह फिल्म समाज के उन पहलुओं को दिखाती है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. पूरी टीम ने इस फिल्म को बनाने में अपना दिल लगा दिया है.
फिल्म की स्टार कास्ट (Film's star cast)
फिल्म में माही श्रीवास्तव और रितेश उपाध्याय मुख्य भूमिकाओं में है. अन्य प्रमुख कलाकारों में अमरेंद्र शर्मा, शंभू राणा, पुष्पेंद्र राय, नेहा सिंह, अंशु तिवारी, मोना राय, राकेश त्रिपाठी, सी.पी. भट्ट, रितम श्री, पारुल प्रिया और बबीता सिंह महत्वपूर्ण भूमिकाओं में है.
YouTube पर चला ट्रेंड (It trended on YouTube)
'मेहरी के नखरा' नाम का एक भोजपुरी गाना आजकल भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है. यह गाना न सिर्फ़ YouTube पर ट्रेंड कर रहा है, बल्कि लाखों व्यूज पाकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है. गोल्डी यादव की सुरीली आवाज और माही श्रीवास्तव की शानदार परफॉर्मेंस ने इस गाने को दर्शकों का पसंदीदा बना दिया है. अब तक 30 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.
माही को भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान कैसे मिली? (How did Mahi gain recognition in the Bhojpuri industry?)
अगर माही श्रीवास्तव के करियर की बात करें तो उन्होंने शुरू में सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर लोगों का मनोरंजन किया है. COVID-19 महामारी के दौरान उनकी रील्स वायरल हो गईं, जिसके बाद उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी है.
पवन सिंह ने दिया था ब्रेक (Pawan Singh had given him a break)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उन्हें पहला बड़ा ब्रेक दिया. माही ने पवन सिंह के साथ सुपरहिट गाने 'पुदीना ए हसीना' में काम किया, जिसने व्यूज के मामले में इतिहास रच दिया. अब माही श्रीवास्तव भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक बन गई है.