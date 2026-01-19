Bhojpuri Film: माही श्रीवास्तव-रितेश उपाध्याय की ‘उमा’ बड़े पर्दे पर तैयार, इस दिन होगी सिनेमाघरों में रिलीज

YouTube पर चला ट्रेंड (It trended on YouTube)

'मेहरी के नखरा' नाम का एक भोजपुरी गाना आजकल भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में धूम मचा रहा है. यह गाना न सिर्फ़ YouTube पर ट्रेंड कर रहा है, बल्कि लाखों व्यूज पाकर एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है. गोल्डी यादव की सुरीली आवाज और माही श्रीवास्तव की शानदार परफॉर्मेंस ने इस गाने को दर्शकों का पसंदीदा बना दिया है. अब तक 30 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.