Bhojpuri Controversy: भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने चोरी किया ‘मरद सूटबूट वाला’, फेसबुक लाइव पर लगाए घिनौने आरोप; इंडस्ट्री में मच गया था बवाल!

Bhojpuri Singer Gunjan Singh Controversy: भोजपुरी के फेमस एक्टर और सिंगर गुंजन सिंह पर गाना चुराने जैसे गंभीर आरोप लग चुका है. गुंजन पर यह आरोप एक सिंगर ने लगाया था. उन्होंने कहा था कि गुंजर सिंह ने उनके गाने ‘मरद सूटबूट वाला’ को चोरी किया है. सिंगर का यह बयान सोशल मीडिया पर विवाद का कारण बन गया था. इस विवाद को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी बवाल मचा था.