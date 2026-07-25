निरहुआ के एक ताने पर छलके भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे के आंसू! रियालिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के प्रोमो ने मचाया तहलका, भड़के फैंस!

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और निरहुआ को आप जल्द रियालिटी शो भोजपुरी बवाल में देखेंगे. शो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें आम्रपाली, निरहुआ समेत कई हस्तियां नजर आ रही हैं. 2 अगस्त को कलर्स टीवी और होटस्टार पर रिलीज होने वाला यह रियालिटी शो बड़ा खास होने वाला है. इस शो की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक्ट्रेस आम्रपाली को बेहद इमोशनल होते हुए देखा गया है. उनकी निरहुआ की जोड़ी भी शो में एक साथ नजर आ रही है. दोनों को फैन्स का जमकर प्यार मिलने वाला है लेकिन ट्रेलर में एक ऐसा सीन देखने को मिला जहां निरहुआ के एक तंज पर आम्रपाली के आंसू छलक पड़े. फैन्स को आम्रपाली का रोता हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया और कमेंट सेक्शन में निरहुआ को लताड़ खानी पड़ी. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-