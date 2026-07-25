निरहुआ के एक ताने पर छलके भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे के आंसू! रियालिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के प्रोमो ने मचाया तहलका, भड़के फैंस!
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और निरहुआ को आप जल्द रियालिटी शो भोजपुरी बवाल में देखेंगे. शो का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसमें आम्रपाली, निरहुआ समेत कई हस्तियां नजर आ रही हैं. 2 अगस्त को कलर्स टीवी और होटस्टार पर रिलीज होने वाला यह रियालिटी शो बड़ा खास होने वाला है. इस शो की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें एक्ट्रेस आम्रपाली को बेहद इमोशनल होते हुए देखा गया है. उनकी निरहुआ की जोड़ी भी शो में एक साथ नजर आ रही है. दोनों को फैन्स का जमकर प्यार मिलने वाला है लेकिन ट्रेलर में एक ऐसा सीन देखने को मिला जहां निरहुआ के एक तंज पर आम्रपाली के आंसू छलक पड़े. फैन्स को आम्रपाली का रोता हुआ चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं आया और कमेंट सेक्शन में निरहुआ को लताड़ खानी पड़ी. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-
आम्रपाली को मिली वजन घटाने की एडवाइज
जियो हॉटस्टार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर भोजपुरी रियालिटी शो 'भोजपुरी बवाल' का एक फुटेज शेयर किया है. प्रोमे में आम्रपाली बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही है. लेकिन अचानक वो परेशान हो जाती हैं और रोने लगती हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शो के एक और कंटेस्टेंट और भोजपुरी एक्टर निरहुआ एक छोटी-सी बात को लेकर आम्रपाली को नसीहतें देते नजर आए. आम्रपाली की मां भी निरहुआ की बातों के समर्थन में दिखीं और आम्रपाली को हेल्थ पर काम करने की एडवाइज देने लगीं.
इमोशनल मूमेंट में बदली धमाकेदार एंट्री
यूंतो एक्ट्रेस की भोजपुरी बवाल में एंट्री काफी धमाकेदार बताई जा रही है लेकिन जैसे-जैसे शो आगे बढ़ता है हर कोई उन्हें वजन और सेहत के ताने देता नजर आ रहा है. आम्रपाली को अपनी मां और निरहुआ की बातें इतनी छू जाती हैं कि वो इमोशनल हो जाती है. आम्रपाली निरहुआ को टोकती भी हैं कि 24 घंटे सिर्फ वजन कम करने के लिए कहते हैं. आपकी बातें काफी खराब लगती हैं. शो के पहले ही लुक में इतना बवाल है कि फैन्स आने वाले ऐपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
भोजपुरी बवाल में दिखेंगे ये सितारे
'भोजपुरी बवाल' की स्ट्रीमिंग 2 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर होगी. इस रियालिटी शो में निरहुआ और आम्रपाली के अलावा पवन सिंह, दिनेश लाल, तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी भी नजर आएंगे. आम्रपाली दुबे,उनकी मां और निरहुआ वाले प्रोमो से पहले जियोहॉटस्टार के अकाउंट पर काजल राघवानी को आम्रपाली दुबे से बेबाक सवाल पूछते हुए स्पॉट किया गया था. दोनों एक्ट्रेस को एक ही स्क्रीन पर देखकर फैन्स की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई.
शो में हो सकते हैं बड़े खुलासे
आम्रपाली दुबे और निरहुआ की ऑनस्क्रीन जोड़ी और दोनों के बीच की केमिस्ट्री काफी पसंद आती है. रियल लाइफ में भी जब दोनों स्टार एक साथ स्पॉट किए जाते हैं तो फैन्स के दिलों की दड़कन तेज हो जाती है. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर रूमर्स आते रहते हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं लेकिन दोनों हमेशा अफवाहों पर विराम लगा देते हैं और एक-दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त बता देते हैं. लेकिन ताजा शो में फैन्स को दोनों की दोस्ती या इससे बढ़कर कुछ है या नहीं, का पता चल सकता है.
आपस में भिड़ गई काजल और आम्रपाली
भोजपुरी बवाल का एक और क्लिप तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें काजल राघवानी और आम्रपाली आपस में भिड़ती नजर आईं. काजल की एंट्री पर पवन सिंह उनकी तारीफ करने लगे कि वो काफी क्यूट लगती हैं. लेकिन काजल ने आम्रपाली पर शब्दों के बाण छोड़ दिए और कहा कि आर्मपाली जी आप मुझसे अनसिक्योर लगती हैं..जिसे करेक्ट करते हुए आम्रपाली कहते हैं कि इनसिक्योर होता है. काजल राघवानी कहती हैं कि जो शो मुझे ऑफर होता है आम्रपाली जरूर वहां आती हैं. जिस पर आम्रपाली दुबे प्रूफ करने को कहती हैं.
अच्छी दोस्त हैं काजल और आम्रपाली
यूंतो एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और काजल राघवानी को एक-दूसरे के काफी करीब बताते हैं. दोनों काफी अच्छी दोस्त हैं. एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती हैं. कई मुद्दों पर एक-दूसरे के सपोर्ट में भी नजर आईं. लेकिन रियालिटी शो में दोनों को भिड़ते देख फैन्स भी हैरान रह गए. प्रोमो देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पहले रियालिटी शो'भोजपुरी बवाल' में कई सितारे अपनी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और करियर के राज़ खोलेंगे.