  • उम्र 30 के पार! इन भोजपुरी हसीनाओं ने अब तक नहीं रचाई शादी, पर अकेले दम पर बॉक्स ऑफिस पर करती हैं राज!

उम्र 30 के पार! इन भोजपुरी हसीनाओं ने अब तक नहीं रचाई शादी, पर अकेले दम पर बॉक्स ऑफिस पर करती हैं राज!

बॉलीवुड स्टार्स की तरह, भोजपुरी एक्टर्स भी फैंस के बीच काफी फेमस हैं. उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है. तो हम आपको इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी शादी का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. जानिए इस लिस्ट में कौन-कौन हैं…


By: Shivani Singh | Published: January 13, 2026 5:56:43 PM IST

1/7

रानी चटर्जी

सबसे पहले बात करते हैं खूबसूरत एक्ट्रेस रानी चटर्जी की, जिन्हें भोजपुरी सिनेमा की क्वीन कहा जाता है. रानी ने इंडस्ट्री को कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं. फैंस उनकी एक्टिंग और डांसिंग दोनों के दीवाने हैं.

2/7

रानी चटर्जी

रानी चटर्जी अब 36 साल की हो गई हैं, लेकिन वह अभी भी सिंगल हैं. एक्ट्रेस की ज़िंदगी में प्यार कब आएगा, यह तो वही बता सकती हैं. लेकिन फैंस अब उन्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहते हैं.

3/7

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की एक बोल्ड एक्ट्रेस हैं जो हर मुद्दे पर अपनी राय रखती नज़र आती हैं.

4/7

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह भी अब 32 साल की हो गई हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है. बता दें कि एक्ट्रेस का भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह के साथ लंबे समय तक अफेयर रहा था.

5/7

आम्रपाली दुबे

यह नाम भी भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है. आम्रपाली ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविज़न की दुनिया से की थी और आज वह एक पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस हैं.

6/7

आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे 39 साल की हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है. हालांकि, अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि उनका भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव के साथ अफेयर चल रहा है.

7/7

काजल राघवानी

एक्ट्रेस काजल राघवानी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस 35 साल की हैं और अभी भी सिंगल ज़िंदगी जी रही हैं.

