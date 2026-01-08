  • Home>
बदनामी की आग में ‘झुलसी’ ये 6 भोजपुरी हसीनाएं! ‘MMS’ ने तबाह कर दिया करियर; रो-रोकर मांगी माफी, फिर भी नहीं मिला काम!

Bhojpuri Actoress Viral MMS: ग्लैमर की दुनिया में सफलता जितनी ऊंची है, बदनामी की खाई उतनी ही गहरी. अनारा गुप्ता से लेकर अक्षरा सिंह तक, भोजपुरी सिनेमा की इन 6 अभिनेत्रियों ने तब सबसे बुरा दौर देखा, जब उनके निजी पल या फेक वीडियो ‘स्कैंडल’ बनकर इंटरनेट पर लीक हुए. जानिए कैसे इन विवादों ने उनके करियर और ज़िंदगी को झकझोर कर रख दिया.


By: Shivani Singh | Last Updated: January 8, 2026 6:53:28 PM IST

अनारा गुप्ता MMS लीक:

भोजपुरी की पहली सुपरस्टार अनारा गुप्ता (जन्म: 1985, भागलपुर) का 2004 का MMS स्कैंडल इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे काला अध्याय है. 'अच्छा बुरे खल्लास वाई' जैसी हिट फिल्मों के लिए मशहूर अनारा पर एक पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाने का आरोप लगा था। वायरल क्लिप में वह एक अनजान आदमी के साथ दिख रही थीं और यह इंटरनेट पर तेज़ी से फैल गया. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, चार्जशीट में कहा गया था कि उन्होंने खुद वीडियो शूट किया था.

बाद में क्या हुआ?
अनारा ने दावा किया कि वीडियो फेक था और किसी ने उन्हें बदनाम करने की साजिश रची थी. कोर्ट ने 2004 में उन्हें बरी कर दिया, लेकिन तब तक उनका करियर बर्बाद हो चुका था. फिल्में मिलनी बंद हो गईं, फैंस दूर हो गए. अनारा ने कहा था: 'मेरा नाम इसमें इसलिए घसीटा गया क्योंकि मैं सफल थी.' आज, 40 साल की उम्र में, वह इंडस्ट्री से बाहर एक प्राइवेट ज़िंदगी जी रही हैं. यह मामला IT एक्ट 2000 की धारा 66E (प्राइवेसी का उल्लंघन) का पहला बड़ा उदाहरण बना.

संभावना सेठ MMS लीक

भोजपुरी-बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन संभावना सेठ (जन्म: 1978, मेरठ) का स्कैंडल 2004 का है, जब वह 'झुमका गिर गया' जैसी फिल्मों से स्टार बनी थीं. एक टीवी शो के दौरान श्वेता तिवारी के पूर्व पति राजा चौधरी के साथ किसिंग सीन का एक वीडियो लीक हो गया था. क्लिप में इंटीमेट पल दिखाए गए थे, जो 'MMS' के तौर पर वायरल हो गया. सोशल मीडिया (जो तब शुरुआती दौर में था) पर ट्रोलिंग शुरू हो गई - लोगों ने कहा, 'सेट पर अफेयर?'

बाद में क्या हुआ? संभावना ने तुरंत सफाई दी: 'यह शो का एक सीन था, प्राइवेट नहीं. इसे एडिटिंग से बिगाड़ा गया था.' उन्होंने राजा पर बदला लेने का आरोप लगाया. मानहानि का केस दायर किया गया, लेकिन 2008 में मामला सुलझ गया. उनके करियर पर असर पड़ा - भोजपुरी फिल्में कम मिलने लगीं. लेकिन 2014 में बिग बॉस 8 ने उनके करियर को फिर से ज़िंदा किया. आज, 47 साल की उम्र में, वह रियलिटी शो और OTT प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं. संभावना कहती हैं 'यह मेरी ताकत बन गया, अब मुझे डर नहीं लगता.'

त्रिशाकर मधु MMS लीक

'लॉलीपॉप लागेलू' जैसे गानों के लिए मशहूर त्रिशाकर मधु (जन्म: 1994, मुजफ्फरपुर) का 2021 का MMS लीक इंटरनेट पर छा गया. वीडियो में वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट पोज़ में थीं, जो टेलीग्राम और यूट्यूब पर वायरल हो गया. दावा: प्राइवेट पल लीक हो गए. त्रिशाकर मधु का MMS वीडियो लाखों व्यूज़ के साथ ट्रेंड करने लगा.

त्रिशाकर ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान रोते हुए कहा: "एक करीबी जान-पहचान वाले ने इसे लीक किया, मेरा करियर और ज़िंदगी बर्बाद हो गई." पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन अपराधी पकड़ा नहीं गया. उन्होंने सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया, और उनके फिल्म प्रोजेक्ट रुक गए. वह 2022 में वापस आईं, लेकिन उनके फैन्स कम हो गए थे। आज, 31 साल की उम्र में, वह म्यूज़िक वीडियो पर फोकस कर रही हैं। यह मामला साइबरस्टॉकिंग का एक उदाहरण बन गया.

प्रियंका पंडित MMS लीक

भोजपुरी की 'सबसे हॉट' एक्ट्रेस प्रियंका पंडित (जन्म: 1984, गोरखपुर) को 2021 में, त्रिशाकर के ठीक बाद, एक स्कैंडल का सामना करना पड़ा. उनका किसी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर 'प्रियंका पंडित MMS' के नाम से वायरल हो गया. अपने बोल्ड किरदारों के लिए जानी जाने वाली प्रियंका को ट्रोल किया गया'स्क्रीन से असल ज़िंदगी तक?'

प्रियंका ने साफ किया, "यह मैं नहीं हूँ, यह कोई और लड़की है जो मेरे जैसी दिखती है. यह मुझे बदनाम करने की साज़िश है." साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज की गई, और जाँच में पता चला कि वीडियो फेक था. लेकिन तब तक, उनकी इमेज को नुकसान हो चुका था, फिल्मों के ऑफर कम हो गए. उन्होंने 2023 में फिल्म 'सच्ची तस्वीर' से वापसी की. प्रियंका कहती हैं, "वे महिलाओं को निशाना बनाते हैं, लेकिन मैं टूटी नहीं." उनके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन इस स्कैंडल का उनकी मानसिक सेहत पर असर पड़ा.

शिल्पी राज MMS लीक

भोजपुरी की 'हिट मशीन' सिंगर शिल्पी राज (जन्म: 1993, वैशाली) को 2022 में एक वीडियो स्कैंडल का सामना करना पड़ा जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. क्लिप में उन्हें विजय चौहान नाम के एक आदमी के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया गया था, जो शिल्पी राज MMS के नाम से ट्रेंड कर रहा था. 'रातरुलिया रे' जैसे गानों के लिए जानी जाने वाली शिल्पी को बदनामी झेलनी पड़ी.

एक इंटरव्यू में शिल्पी ने कहा, "वीडियो फेक है, लोग मेरे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं." पुलिस जाँच में साबित हुआ कि इसे एडिट किया गया था. ट्रोलिंग की वजह से वह डिप्रेशन में चली गईं, लेकिन उनके फैंस ने उनका साथ दिया. वह 2023 में नए गानों के साथ वापस आईं. शिल्पी: "यह मेरी इमेज खराब करने की कोशिश थी." आज, 32 साल की उम्र में, वह लाइव परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही हैं.

अक्षरा सिंह MMS लीक

अक्षरा सिंह (जन्म 1991, पटना), जिन्हें अक्सर भोजपुरी सिनेमा में 'क्वीन ऑफ़ कंट्रोवर्सी' कहा जाता है, 2022 में एक वायरल MMS विवाद में भी फंस गई थीं. उनके नाम से सोशल मीडिया पर एक कथित इंटीमेट वीडियो सामने आया, जो #AksharaSinghMMS हैशटैग के साथ तेज़ी से ट्रेंड करने लगा. इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, और कई लोगों को लगा कि यह असली है.

हालांकि, अक्षरा तुरंत सामने आईं और कहा, "यह वीडियो फेक है; यह मेरी इमेज खराब करने की साज़िश है." उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की. अक्षरा ने कहा, "जो लोग महिलाओं की इज़्ज़त से खेलते हैं, उन्हें कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए."

पुलिस जांच में वीडियो फेक और एडिटेड पाया गया. सोशल मीडिया पर अक्षरा के बारे में फैली अफवाहें झूठी साबित हुईं. हालांकि, इस दौरान उन्हें गंभीर ट्रोलिंग और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा. बाद में, अक्षरा ने कहा, "लोगों को सच्चाई समझ में आ गई, लेकिन जिस दौर से मैं गुज़री, वह दर्दनाक था." 2023 में, अक्षरा ने अपनी फिल्मों और म्यूज़िक वीडियो के साथ शानदार वापसी की. आज 34 साल की उम्र में, वह लगातार लाइव परफॉर्मेंस और रीजनल सिनेमा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं.

