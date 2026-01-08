बदनामी की आग में ‘झुलसी’ ये 6 भोजपुरी हसीनाएं! ‘MMS’ ने तबाह कर दिया करियर; रो-रोकर मांगी माफी, फिर भी नहीं मिला काम!

अक्षरा सिंह MMS लीक

अक्षरा सिंह (जन्म 1991, पटना), जिन्हें अक्सर भोजपुरी सिनेमा में 'क्वीन ऑफ़ कंट्रोवर्सी' कहा जाता है, 2022 में एक वायरल MMS विवाद में भी फंस गई थीं. उनके नाम से सोशल मीडिया पर एक कथित इंटीमेट वीडियो सामने आया, जो #AksharaSinghMMS हैशटैग के साथ तेज़ी से ट्रेंड करने लगा. इस वीडियो ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी, और कई लोगों को लगा कि यह असली है.



हालांकि, अक्षरा तुरंत सामने आईं और कहा, "यह वीडियो फेक है; यह मेरी इमेज खराब करने की साज़िश है." उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की. अक्षरा ने कहा, "जो लोग महिलाओं की इज़्ज़त से खेलते हैं, उन्हें कानून के तहत सज़ा मिलनी चाहिए."



पुलिस जांच में वीडियो फेक और एडिटेड पाया गया. सोशल मीडिया पर अक्षरा के बारे में फैली अफवाहें झूठी साबित हुईं. हालांकि, इस दौरान उन्हें गंभीर ट्रोलिंग और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा. बाद में, अक्षरा ने कहा, "लोगों को सच्चाई समझ में आ गई, लेकिन जिस दौर से मैं गुज़री, वह दर्दनाक था." 2023 में, अक्षरा ने अपनी फिल्मों और म्यूज़िक वीडियो के साथ शानदार वापसी की. आज 34 साल की उम्र में, वह लगातार लाइव परफॉर्मेंस और रीजनल सिनेमा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रही हैं.