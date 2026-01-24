पहली ही फिल्म से बनीं स्टार, कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में हुई थी शूटिंग; भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रहीं टीवी की ‘हिटलर दीदी’
Rati Pandey Career: भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम रति पांडे ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी. उन्होंने टीवी सीरियल्स जैसे ‘मिले जब हम तुम’ और ‘हिटलर दीदी’ से हर घर में अपनी पहचान बनाई थी. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में विचार किया. उनकी डेब्यू फिल्म ‘रंग दे बसंती’ ने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया. इस फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा खूबसूरत कश्मीर में हुआ. कश्मीर की खूबसूरत वादियों ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया था.
टीवी से भोजपुरी तक का सफर
रति पांडे का जन्म 11 सितंबर 1982 को असम में हुआ था. 7 साल की कम उम्र में उनका पूरा परिवार पटना शिफ्ट हो गया. एक्ट्रेस ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी. उन्होंने टीवी सीरियल्स जैसे 'मिले जब हम तुम' और 'हिटलर दीदी' से हर घर में अपनी पहचान बनाई थी. टीवी में सफलता के बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ओर रुख किया, जहां उनकी पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई.
पहली भोजपुरी फिल्म
रति पांडे की भोजपुरी डेब्यू फिल्म 'रंग दे बसंती' (2024) थी, जिसमें वे खेसारी लाल यादव के साथ नजर आईं. यह फिल्म भोजपुरी की सबसे महंगी प्रोजेक्ट्स में से एक मानी गई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई. रति ने गौरी का रोल प्ले किया, और उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया.
कश्मीर में शूटिंग
फिल्म 'रंग दे बसंती' की शूटिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा कश्मीर की वादियों में हुआ. टीम 2023 में कश्मीर पहुंची थी, जहां बर्फीले पहाड़, झीलें और हरे-भरे मैदान बैकग्राउंड बने.
खेसारी लाल यादव के साथ जोड़ी
रति पांडे ने खेसारी लाल यादव के साथ कई फिल्मों में काम किया, जैसे 'रंग दे बसंती', 'तिरंगा', 'दोस्ती अमर रहे' और 'खेसारी संग इश्क'. उनकी केमिस्ट्री दर्शकों को पसंद आई.
सेंसर से लेकर ब्लॉकबस्टर तक
'रंग दे बसंती' को शीर्षक विवाद के कारण सेंसर बोर्ड से चुनौतियां मिलीं, कोर्ट केस भी हुआ, लेकिन रति ने फिल्म को सपोर्ट किया. वे कहती हैं कि यह फैमिली एंटरटेनर है. आखिरकार फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट रही, जिसने रति को भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस बना दिया.
क्या कर रहीं रति पांडे?
आज रति पांडे भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रमुख एक्ट्रेस हैं. टीवी से आईं इस एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत से नया मुकाम हासिल किया. रति का सफर साबित करता है कि टैलेंट और हिम्मत से कोई भी स्टार बन सकता है!