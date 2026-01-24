पहली ही फिल्म से बनीं स्टार, कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड में हुई थी शूटिंग; भोजपुरी इंडस्ट्री पर राज कर रहीं टीवी की ‘हिटलर दीदी’

Rati Pandey Career: भोजपुरी इंडस्ट्री का बड़ा नाम रति पांडे ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी. उन्होंने टीवी सीरियल्स जैसे ‘मिले जब हम तुम’ और ‘हिटलर दीदी’ से हर घर में अपनी पहचान बनाई थी. इसके बाद उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखने के बारे में विचार किया. उनकी डेब्यू फिल्म ‘रंग दे बसंती’ ने उन्हें तुरंत स्टार बना दिया. इस फिल्म की शूटिंग का बड़ा हिस्सा खूबसूरत कश्मीर में हुआ. कश्मीर की खूबसूरत वादियों ने इस फिल्म को और भी खास बना दिया था.