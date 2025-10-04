Namrita Malla की ये 8 तस्वीरें देख आपका रोम-रोम खड़ा हो जाएगा
Namrita Malla Sexy Photos: नम्रता मल्ला ने एक बार फिर से अपनी बोल्डनेस से फैंस के पसीने छुड़ा दिए हैं. अगर आपने उनकी ये तस्वीरें नहीं देखीं तो एक बार जरूर देखें, आपकी भी नीदें उड़ जाएंगी.
ब्लैक बिकिनी में हॉटनेस का जलवा
नम्रता ने अपने शानदार फिट बॉडी और कर्व्स के साथ ब्लैक ब्रा में आग लगा दी है.
नम्रता का बोल्ड अंदाज
भोजपुरी क्वीन नम्रता का ये स्टाइलिश पोज फैंस को दीवाना बना रहा है.
सेक्सी पोज
कैमरे की तरफ टर्न करते हुए उनका ये पोज बेहद हॉट और ग्लैमरस दिख रहा है.
ग्लैमरस लुक
ये कोई पहली बार नहीं जब रश्मिका ने सोशल मीडिया पर अपनी अदाओं से लोगों को घायल किया है. ये तस्वीर किसी मैगजीन कवर जैसी लग रही हैं.
ब्लैक ब्रा में बोल्ड लुक
स्ट्रैपलेस ब्लैक ब्रा में उनका ये लुक सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.
कैजुअल बोल्डनेस
हल्के मेकअप और खुले बालों के साथ उनका कैजुअल लेकिन बोल्ड लुक भी बेहद आकर्षक लग रहा है.
फुल फ्रंट पोज
सीधे कैमरे की ओर देखकर उन्होंने हॉटनेस का लेवल बढ़ा दिया है.
एडिटोरियल स्टाइल फोटोशूट
प्रोफेशनल फोटोशूट में उनका स्टाइल और पोज दोनों ही परफेक्ट हैं.