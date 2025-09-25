Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल

Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल

Namrita Malla Bold Photoshoot: भोजपुरी सिनेमा की सबसे हॉट एक्ट्रेस नम्रता मल्ला ने अपने सिजलिंग और बोल्ड लुक्स से फैंस का दिल जीत लिया. उनका सेक्सी अवतार हर फोटोशूट में नजर आता है. चलिए एक नजर डालते हैं उनके लेटेस्ट फोटोशूट पर जिसे देखकर आपकी आंखें उनपर टिक जाएंगी.

By: Shraddha Pandey Last Updated: September 25, 2025 07:24:04 PM IST
Follow us on
Google News
Namrita Malla Bold Photo
1/5

नम्रता मल्ला की सिजलिंग फोटोज

नम्रता के पोज और एक्सप्रेशन्स का बोल्ड अंदाज कैमरे के सामने बहुत ही eye-catching है. उनकी आंखों की चमक और कॉन्फिडेंट स्टाइल हर तस्वीर को unforgettable बना देती है.

Namrita Malla Hot photos - Photo Gallery
2/5

भोजपुरी क्वीन नम्रता मल्ला

उनके हर पोज में जो intensity है, वह उनके फैंस के लिए एक visual treat है. उनकी sexy और alluring vibe सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

Namrita Malla sexy look - Photo Gallery
3/5

नम्रता मल्ला का हॉट फोटोशूट

Namrita की presence ही किसी भी फोटो को standout बना देती है. उनकी ग्लैम और bold attitude हर तस्वीर में नजर आता है.

Namrita Malla Hot - Photo Gallery
4/5

नम्रता का सेक्सी लुक

उनकी अदाएं और स्टाइल का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट है कि हर तस्वीर में उनका बोल्ड चार्म साफ दिखता है.

Namrita Malla Hot look - Photo Gallery
5/5

नम्रता का बोल्ड अवतार

कैमरे के सामने उनके बेबाक अंदाज की वजह से यह फोटोशूट फैंस के लिए एक गिफ्ट जैसा है. शेयर होते ही नम्रता के चाहने वालों ने इसे वायरल कर दिया है.

Tags:
bhojpuri actress Namrita MallaNamrita Mallanamrita Malla Bold Photoshootnamrita Malla Hot and Sizzling picsnamrita Malla Sexy Look
Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery
Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery
Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery
Namrita Malla का सुपरहॉट अवतार, क्लीवेज दिखाकर किया सबको घायल - Photo Gallery