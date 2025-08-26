गुलाबी साड़ी पहन Monalisa ने चुराया फैंस का दिल, हरतालिका तीज पर किया 16 श्रृंगार, लगाई हाथों में मेहंदी और पैरों पर आलता
Monalisa Look Glamorous In Pink Saree On Hartalika Teej: भोजपुरी की सुपर सेक्सी एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है और अपनी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। आज हरतालिका तीज के पावन त्योहार पर एक बार फिर मोनालिसा ने इंस्टाग्रापर तस्वीरें शेयर की है, जिसमें एक्ट्रे गुलाबी साड़ी में कहर ढा रही है और 16 श्रृंगार करें नजर आ रही हैं।
हरतालिका तीज पर मोनालिसा ने शेयर की तस्वीरें
मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री की बेहद खूबसूरत और सेक्सी एक्ट्रेस में से एक हैं और फैंस उनकी हर अदा के दीवाने हैं। यहीं वजह है कि मोनालिसा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। हाल ही में एक बार फिर एक्ट्रेस खबरों में आई हैं, उन्होंने हरतालिका तीज के पावन त्योहार पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो पूरे इंटरनेट पर छा गई हैं।
गूलाबी साड़ी में दिखा मोनालिसा का सेक्सी अंदाज
मोनालिसा में अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है, जो अब पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रही हैं। वायरल तस्वीरों में मोनालिसा गुलाबी साड़ी पहने नजर आ रही है और बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जिसे देख हर कोई उनके लुक का दीवाना बन गया है।
हरतालिका तीज पर मोनालिसा ने लगाई महेंदी
शेयर की गई तस्वीरों में मोनालिसा बेहद खूबसूरत लग रही हैं, उन्होंने अपने हाथों में महेंदी भी लगाई हुई है, जो उनके श्रृंगार पर चार चांद लगा रही है। हरतालिका तीज पर महेंदी लगाना बेहद शुभ होता है और यहत्योहार सुहागन औरते अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज के व्रत को मोनालिसा ने पूरे नियमों के साथ किया है।
मोनालिसा ने की हरतालिका तीज की पूजा
हरतालिका तीज का पावन त्योहार मनाते हुए मोनालिसा ने तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह पूजा करते हुए भी नजर आ रही है। इस दौरान एक्ट्रेस का सादगी भरा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। फैंस मोनालिसा की खूबसूरती की तारीफें करते नहीं रुक रहे हैं।
मोनालिसा ने पैरों पर लगाया आलता
शेयर की गई तस्वीरों में मोनालिसा ने हरतालिका तीज पर किए जाने वाले 16 श्रृंगार को पूरा किया है, एक्ट्रेस ने पैरों पर आलता लगाया है, जिसकी वजह से उनके पैर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। हरतालिका तीज पर मोनालिसा का 16 श्रृंगार हर किसी का दिल जीत रहा है।
मोनालिसा दे रही हैं कैमरे के सामने स्टाइलिश पोज
हरतालिका तीज के त्योहार को मनाते हुए मोनालिसा ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें एक्ट्रेस बेहद सेक्सी अंदाज में कैमरे के सामने पोज दे रही है, जिसे देख लोग घायर हो रहे हैं। पिंक साड़ी पहने मोनालिसा लाइट मेकअप भी किया है, जिसकी वजह से एक्ट्रेस का चेहरा चमक रहा है।
सोशल मीडिया पर मोनालिसा की फैन फॉलोइंग
मोनालिसा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक को लेकर हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं और अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से बॉलीवुड एक्ट्रेसस को भी टक्कर देती हैं। मोनालिसा की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 5.9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वर्कफ्रंट करे तो मोनालिसा (Monalisa) रियलिटी शो बिग बॉस में नजर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने हिन्दी टीवी शो और वेब सीरीज में काम करने लगी। हाल ही में उनकी वेब सीरीज ‘जुड़वा जाल’ हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई है, जो काफी चर्चा में रही।