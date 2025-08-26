गुलाबी साड़ी पहन Monalisa ने चुराया फैंस का दिल, हरतालिका तीज पर किया 16 श्रृंगार, लगाई हाथों में मेहंदी और पैरों पर आलता

सोशल मीडिया पर मोनालिसा की फैन फॉलोइंग

मोनालिसा अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक को लेकर हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती हैं और अपने स्टाइलिश फैशन सेंस से बॉलीवुड एक्ट्रेसस को भी टक्कर देती हैं। मोनालिसा की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा जाती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 5.9 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। वर्कफ्रंट करे तो मोनालिसा (Monalisa) रियलिटी शो बिग बॉस में नजर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने हिन्दी टीवी शो और वेब सीरीज में काम करने लगी। हाल ही में उनकी वेब सीरीज ‘जुड़वा जाल’ हंगामा ओटीटी पर रिलीज हुई है, जो काफी चर्चा में रही।