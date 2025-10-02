कमरे से दिखा कातिलाना अंदाज! मोनालिसा की नई तस्वीरों ने फिर से फैंस को बना दिया दीवाना

Monalisa Bedrom Photoshoot : भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन मोनालिसा हमेशा ही अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश लुक्स से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा फोटोशूट शेयर किया है, जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. ट्रेडिशनल अवतार में दुर्गा पूजा मनाने के बाद अब मोनालिसा एक बार फिर अपने वेस्टर्न लुक में छा गई हैं. उनकी ये नई तस्वीरें न सिर्फ उनकी खूबसूरती का नया पहलू दिखाती हैं, बल्कि ये भी साबित करती हैं कि वह हर लुक में परफेक्ट नजर आती हैं.