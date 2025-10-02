कमरे से दिखा कातिलाना अंदाज! मोनालिसा की नई तस्वीरों ने फिर से फैंस को बना दिया दीवाना
Monalisa Bedrom Photoshoot : भोजपुरी सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन मोनालिसा हमेशा ही अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश लुक्स से सुर्खियों में बनी रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा फोटोशूट शेयर किया है, जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. ट्रेडिशनल अवतार में दुर्गा पूजा मनाने के बाद अब मोनालिसा एक बार फिर अपने वेस्टर्न लुक में छा गई हैं. उनकी ये नई तस्वीरें न सिर्फ उनकी खूबसूरती का नया पहलू दिखाती हैं, बल्कि ये भी साबित करती हैं कि वह हर लुक में परफेक्ट नजर आती हैं.
ग्लैमरस अंदाज में फोटोशूट
मोनालिसा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर बेडरूम में ली गई कुछ बोल्ड और स्टाइलिश तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें उनका वेस्टर्न लुक देखते ही बन रहा है.
फैंस को मिला नया सरप्राइज
दुर्गा पूजा के पारंपरिक लुक्स के बाद अब उन्होंने एकदम अलग अंदाज में फैंस को चौंकाया है- इस बार मॉडर्न और ग्लैमरस स्टाइल में.
सिर्फ इमोजी से दिया कैप्शन
इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कोई लंबा कैप्शन नहीं लिखा, बल्कि सिर्फ एक इमोजी से अपनी बात कही, जो फैंस को और भी आकर्षित कर रहा है.
आउटफिट ने बढ़ाई शोभा
मोनालिसा ने ब्लैक एंड व्हाइट कलर की वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, जिसे उन्होंने सफेद जूतियों के साथ कैरी किया है- उनका ये स्टाइलिश लुक सोशल मीडिया पर छा गया है
तस्वीरों का बैकग्राउंड भी चर्चा में
जिस कमरे में ये तस्वीरें ली गई हैं, वहां से बाहर का व्यू भी बेहद सुंदर दिखाई दे रहा है- दूर-दूर तक फैला आसमान और ऊंची बिल्डिंग्स इस फोटोशूट को और खास बना रहे हैं.
फैंस को पसंद आई फोटोज
मोनालिसा ने ये साफ नहीं किया कि ये तस्वीरें कहां की हैं, लेकिन फैंस को इसका रहस्य भी खूब भा रहा है.
सोशल मीडिया पर मिला तगड़ा रिस्पॉन्स
फैंस इन फोटोज पर जमकर लाइक और हार्ट इमोजी भेज रहे हैं. कमेंट सेक्शन में तारीफों की बारिश हो रही है.
मल्टी-इंडस्ट्री स्टार
मोनालिसा सिर्फ भोजपुरी सिनेमा तक सीमित नहीं हैं, उन्होंने बंगाली, साउथ और हिंदी टीवी इंडस्ट्री में भी अपनी एक्टिंग से खास पहचान बनाई है.