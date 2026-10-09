बाल खींचे, लात मारी और जमीन पर पटक दिया! Ex- Boyfriend के टॉर्चर की कहानी सुनाते रो पड़ी एक्ट्रेस

Kajal Raghwani on Ex-Boyfriend: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी ने अपने अतीत की एक दर्दनाक कहानी शेयर की, जिसने रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. कहा जाता है कि उन्हें अपने लव अफेयर के दौरान फिजिकल अब्यूज और टॉर्चर का सामना करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पीटा गया, लात मारी गई और बालों से पीटा गया. अपनी आपबीती बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए. हालांकि, उन्होंने अपने एक्स-पार्टनर का नाम नहीं बताया.