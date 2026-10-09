बाल खींचे, लात मारी और जमीन पर पटक दिया! Ex- Boyfriend के टॉर्चर की कहानी सुनाते रो पड़ी एक्ट्रेस
Kajal Raghwani on Ex-Boyfriend: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी ने अपने अतीत की एक दर्दनाक कहानी शेयर की, जिसने रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया. कहा जाता है कि उन्हें अपने लव अफेयर के दौरान फिजिकल अब्यूज और टॉर्चर का सामना करना पड़ा था. एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें पीटा गया, लात मारी गई और बालों से पीटा गया. अपनी आपबीती बताते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए. हालांकि, उन्होंने अपने एक्स-पार्टनर का नाम नहीं बताया.
कैमरे पर छलका काजल का दर्द
भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में नजर आ रही हैं. शो में, उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी का एक दर्दनाक अनुभव शेयर किया. काजल ने बताया कि जिस आदमी से वह प्यार करती थीं, उससे उन्हें कथित तौर पर हिंसा का सामना करना पड़ा था.
अपनी आपबीती बताते हुए काजल फूट-फूट कर रो पड़ीं
शो में अनीश भगत से बात करते हुए, काजल ने कहा कि उनके पिछले रिलेशनशिप में उन्हें बहुत पीटा गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें पीटा गया और फिजिकली टॉर्चर किया गया. यह बताते हुए काजल इमोशनल हो गईं और रोने लगीं.
काजल को जमीन पर फेंका गया और लात मारी गई
काजल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि उसे ज़मीन पर फेंका गया. उसने आरोप लगाया कि उसे धक्का दिया गया और फिर लात और घूंसे मारे गए. एक्ट्रेस की बात सुनकर अनीश भगत भी हैरान रह गए.
काजल के बाल खींचकर पीटा गया
एक्ट्रेस ने बताया कि पहले उसके घने बाल थे, लेकिन मारपीट के दौरान खींचने से उसे काफी नुकसान हुआ. काजल के मुताबिक, जब उसने अपने सिर पर हाथ फेरा, तो बहुत सारे बाल झड़ गए. यह घटना बताते हुए वह फिर से इमोशनल हो गई.
काजल ने अपने एक्स-पार्टनर का नाम बताने से मना किया
काजल ने साफ किया कि उसने अभी तक अपने एक्स-पार्टनर का नाम नहीं बताया है. उसका मानना है कि लोगों ने उस व्यक्ति के बारे में अपने-अपने अंदाजे बना लिए हैं, लेकिन उसे किसी का नाम लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती. नतीजतन, उसके पिछले रिश्तों के बारे में चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं.
खेसारी लाल के बारे में भी अटकलें लगाई जा रही
काजल ने पहले रियलिटी शो भोजपुरी बवाल में अपने पिछले रिलेशनशिप के दौरान सहे दर्द का ज़िक्र किया था. तब भी उन्होंने अपने एक्स का नाम नहीं बताया था. लोगों को लगा कि वह खेसारी लाल यादव के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन काजल ने बाद में साफ़ किया कि वह व्यक्ति खेसारी नहीं थे.
काजल राघवानी एक बड़ी भोजपुरी स्टार
काजल राघवानी भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वह 100 से ज़्यादा फ़िल्मों में नज़र आ चुकी हैं और भोजपुरी दर्शकों के बीच उनकी बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग है. अब, हिंदी दर्शकों के बीच भी उनकी पहचान बढ़ गई है. रियलिटी शो में अपने पिछले रिलेशनशिप का खुलासा करने के बाद, उनकी पर्सनल लाइफ़ एक बार फिर चर्चा में है.