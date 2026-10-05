2 बच्चों के बाप से इश्क, फिर टूटा दिल! शादीशुदा सुपरस्टार के साथ रिश्ते का क्या हुआ अंजाम? एक्ट्रेस ने सालों बाद बयां किया दर्द

काजल राघवानी ने खुद क्या कहा?

मनीष कश्यप के सवाल पर काजल ने शादीशुदा शख्स से प्यार करने को लेकर कहा कि मैं पहली लड़की नहीं हूं, जिसने शादीशुदा से प्यार किया है. बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से प्यार किया है. ऐसी सिचुएशन आ गई थी. साथ में काम कर रहे थे तो अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया. अब क्या बोल सकते हैं.