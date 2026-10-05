2 बच्चों के बाप से इश्क, फिर टूटा दिल! शादीशुदा सुपरस्टार के साथ रिश्ते का क्या हुआ अंजाम? एक्ट्रेस ने सालों बाद बयां किया दर्द
Kajal Raghwani on Breakup: भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो Rise and Fall 2 में नजर आ रही हैं. शो में वह कई बार अपनी जिंदगी और अधूरी प्रेम कहानी के राज़ खोलती दिखी हैं. कभी जिस रिश्ते को लेकर खूब चर्चा हुई, अब उसी रिश्ते का दर्द एक्ट्रेस की बातों में सुनाई देता है.
शादीशुदा खेसारी लाल से हुआ जब काजल राघवानी को प्यार
काजल राघवानी का नाम भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ लंबे वक्त तक जोड़ा जाता रहा है. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान उनके बीच नजदीकियां बढ़ीं. खेसारी उस वक्त शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता भी थे.
साथ काम करते-करते दिल हार बैठीं थी काजल राघवानी
राइज एंड फॉल 2 में जब मनीष कश्यप ने काजल से पूछा कि आखिर उन्हें खेसारी से प्यार कैसे हुआ, तो उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. काजल ने बताया कि साथ काम करने के दौरान पहले अट्रैक्शन हुआ और फिर यह रिश्ता प्यार में बदल गया.
क्या खेसारी को भी हुआ था काजल से प्यार?
काजल से जब पूछा गया कि क्या खेसारी लाल यादव को भी उनसे प्यार था, तो एक्ट्रेस ने इसका जवाब हां में दिया. उन्होंने अपने रिश्ते की लंबी अवधि का हवाला देते हुए कहा कि अगर प्यार नहीं होता तो कोई इतने साल तक क्यों साथ रहता.
5 साल चला खेसारी और काजल का रिश्ता
काजल के मुताबिक दोनों करीब पांच साल तक साथ रहे. इस रिश्ते को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी खूब चर्चाएं हुईं. हालांकि, वक्त के साथ दोनों के रास्ते अलग हो गए और उनकी प्रेम कहानी का अंत हो गया.
उनके जैसा प्यार खेसारी को शायद दोबारा नहीं मिलेगा- काजल राघवानी
काजल राघवानी ने शो में अपने पुराने रिश्ते को याद करते हुए कहा कि उनके जैसा प्यार खेसारी को शायद दोबारा नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि वह उन्हें जिंदगीभर याद करेंगे और शायद आज भी याद करते होंगे.
काजल राघवानी ने खुद क्या कहा?
मनीष कश्यप के सवाल पर काजल ने शादीशुदा शख्स से प्यार करने को लेकर कहा कि मैं पहली लड़की नहीं हूं, जिसने शादीशुदा से प्यार किया है. बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से प्यार किया है. ऐसी सिचुएशन आ गई थी. साथ में काम कर रहे थे तो अट्रैक्शन हो गया, प्यार हो गया. अब क्या बोल सकते हैं.
भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेसेस में नाम
काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की जानी-पहचानी एक्ट्रेसेस में शामिल हैं. उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों में काम किया है और उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी मजबूत है. फिल्मों के अलावा उनकी निजी जिंदगी और खासकर खेसारी के साथ पुराने रिश्ते को लेकर भी फैंस की दिलचस्पी बनी रहती है.