पहले मौत की खबर…फिर शहीद की विधवा, करोड़ों की मालकिन ये भोजपुरी हसीना; यहां जानें नेटवर्थ

Bhojpuri Actress Anjana Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं. वहीं अब भोजपुरी सिनेमा की ‘डस्की क्वीन’ अंजना सिंह इन दिनों एक बार फिर चर्चा में हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी मौत की खबर चारों तरफ फैल गई थीं. लेकिन बाद वह यह केवल एक अफवा साबित हुईं. इस फेक खबर के बाद अब वह अपनी नई पैट्रियोटिकल फिल्म ‘शहीद की विधवा’ से फैंस को इमोशनल टच देने वाली हैं.