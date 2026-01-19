  • Home>
Akshara Singh Photos: अक्षरा सिंह ये तस्वीरें देख नहीं हटेंगी नजरें! भोजपुरी हसीना के इस सिजलिंग लुक ने बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी किया फेल

Bhojpuri Actress: भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर और सबकी चाहिती एक्ट्रेस अक्षरा सिंह न सिर्फ फिल्मों में बल्कि सोशल मीडिया पर अकसर अपने जलवे बिखेरती रहती हैं. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी से लोगों को अपनी ओर खींचती हैं. उनके फैंस बेसब्री से उनकी अगली और खूबसूरत पोस्ट का अक्सर इंतजार करते हैं. अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो काफी खूबसूरत और हॉट दिखाई दे रही हैं. अक्षरा की इन तस्वीरों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे. 


By: Heena Khan | Published: January 19, 2026 11:25:51 AM IST

1/6

बेस्ट ऑउटफिट

इस तस्वीर में अक्षरा सिंह बेहद प्यारी लग रही हैं. उनका ये आउटफिट, ट्रेडिशनल नेकलेस, झुमके, और चेहरे पर मुस्कान, सब मिलकर उन्हें एक शानदार लुक दे रहे हैं.

2/6

अक्षरा की मुस्कान

अक्षरा सिंह की तस्वीरों में उनकी चेहरे की मुस्कान ही उनकी तस्वीरों में चार चांद लगा देती हैं.

3/6

ब्लैक ऑउटफिट

इस ब्लैक ऑउटफिट में अक्षरक हॉट और खूबसूरत लग रही हैं. ये फोटोशूट एक बेडरूम में किया गया है.

4/6

साड़ी लुक

अक्षरा जहां वेस्टर्न में खूबसूरत लगती हैं. वहीं साड़ी में भी अक्षरा अच्छा खासा सितम ढाती हैं.

5/6

लेहेंगा लुक

क्या आपने कभी अक्षरा को लहंगे में देखा है. वहीं इस नीले लहंगे में अक्षरा काफी खूबसूरत और हॉट लगती हैं.

6/6

बॉलीवुड एक्ट्रेस को किया फेल

इस ऑउटफिट में अक्षरा इतनी खूबसूरत नजर आ रही हैं कि इस भोजपुरी एक्ट्रेस के आगे करीना और आलिया भी फेल हैं.

Tags:
akshara singhbhojpuri actressbhojpuri filmsentertainment
