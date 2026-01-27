2 बच्चों का बाप, फिर भी भोजपुरी एक्टर ने चलाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इस हसीना का हुआ दीवाना

फिल्मी सितारों की प्रोफेशनल उपलब्धियों के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रहती है. खासकर अफेयर और ब्रेकअप की खबरें फैंस के बीच खूब सुर्खियां बटोरती हैं. भोजपुरी सिनेमा के एक टॉप स्टार का नाम भी ऐसे ही एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर लंबे समय तक जोड़ा गया, जिसे लेकर दोनों पक्षों ने खुलकर बातें कीं. क्या आप समझे हम किसकी बात कर रहे हैं. अगर नहीं तो आइए जानते हैं-