Bhai Dooj 2025: भाई दूज के मौके पर भाई-बहन इस तरह कराएं फोटोशूट, ये रहे क्यूट पोजेज

Bhai Dooj 2025: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के प्यार और विश्वास का प्रतीक है. इस साल ये त्योहार 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन बहने भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है. इस दिन अपने दिन को यादगार बनाने के लिए भाई बहन फोटोशूट भी करवाते हैं. तो आइए जानते हैं कुछ फोटोशूट आइडिया के बारे में.

By: Shivi Bajpai | Published: October 22, 2025 8:58:02 AM IST

bhai dooj photoshoot tilak - Photo Gallery
1/5

भाई दूज का त्योहार

भाई दूज का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है. अगर आप भी अपने इस दिन को यादगार बनाना चाहते हैं. तो आपका भाई चाहें छोटा हो या बड़ा आप इस तरह से भाई को तिलक लगाकर मुस्कुराते हुए फोटो खिचवां सकते हैं. ये पोज आपकी परंपराओं को भी दर्शाता है.

bhai dooj poses - Photo Gallery
2/5

भाई दूज 2025

भाई दूज पर अगर आप भी अपने भाई के साथ खूबसूरत फोटोज खिचवाना चाहती हैं तो ये पोज सबसे बेस्ट रहेगा. इसके लिए आपको अपने भाई के कंधे पर हाथ रखकर सामने की तरह मुस्कुराते हुए देखकर पोज देना है. ये पोज काफी क्यूट लगता है.

bhai dooj hugging poses - Photo Gallery
3/5

भाई दूज फोटोशूट

अगर आपके घर पर दो छोटे भाई बहन हैं तो उनमें तकरार और प्यार दोनों ही बराबर होता है. उनके लिए एक दूसरे को गले लगाते हुए पोज करके फोटो खिचवाना उन्हें और भी क्यूट दिखाता है. ये उनकी मासूमियत और प्यार को दर्शाता है.

bhai dooj photo - Photo Gallery
4/5

भाई दूज फोटोशूट आइडिया

अगर आपका भाई थोड़ा नटखट है तो आप उसके साथ ये पोज ट्राई कर सकती हैं. भाई दूज में आप अपनी बहन को सरप्राइज करते हुए गिफ्ट दे सकते हैं. अपनी बहन के पास पीछे की ओर से जाएं और उनकी आंखे बंद करें.

bhai dooj photoshoot - Photo Gallery
5/5

भाई दूज फोटोशूट

अगर आपके दो भाई हैं तो आप इस तरह से पोज कर सकती हैं. आप बीच में मुस्कुराते हुए खड़ी हो और आपका एक भाई आपके कंधे पर हाथ रखें हो और दूसरा भाई हाथ जोड़ रहा हो. ये पोज काफी आकर्षक और प्यारा लगता है.

bhai dooj 2025bhai dooj ka mehtavbrother sister love
