Bhagavad Gita: तोहफ़े में भगवद गीता देने का अर्थ, जानें इसका महत्व

Modi gifts to putin

इन दिनों भारत दौरे पर हैं व्लादिमीर पुतिन, मोदी ने पुतिन को भागवत गीता भेंट की. मान्यता है 15 साल पहले रूस में भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य करार देकर बैन किया गया था. पीएम मोदी ने उन्हें गीता का रूसी भाषा का अनुवादित प्रति उपहार में दिया.