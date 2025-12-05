Bhagavad Gita: तोहफ़े में भगवद गीता देने का अर्थ, जानें इसका महत्व
Bhagavad Gita: हिंदू धर्म ग्रंथों में किसी को दान देना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भगवत गीता उपहार में दी, जानें इसका महत्व.
Bhagvad Gita
हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता. यह किसी को भी देने के लिए एक आध्यात्मिक उपहार है, जिसे देना बहुत शुभ माना गया है.
Bhagvad Gita
हिंदू धर्म में भगवत गीता को ज्ञान का खजाना या ज्ञान का समुद्र माना गया है. जिसका अर्थ है आप सामने वाले को ज्ञान, समझ, और सही दिशा के बारे में बताना चाहते हैं.
Bhagvad Gita
भगवत गीता जीवन में ही निर्णय लेने का प्रतीक है. साथ ही भगवत गीता जीवन की समस्याओं, संघर्षों और दुविधाओं को संभालने की शिक्षा देती है.
Modi gifts to putin
साल 2011 में जब रूस की अदालत में भगवत गीता को बैन करने का मामला सामने आया था, आज हिंदुओं की पवित्र ग्रंथ गीता पुतिन के हाथों में सुशोभित है, इसे खुद पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को उपाय में दिया.
Modi gifts to putin
इन दिनों भारत दौरे पर हैं व्लादिमीर पुतिन, मोदी ने पुतिन को भागवत गीता भेंट की. मान्यता है 15 साल पहले रूस में भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य करार देकर बैन किया गया था. पीएम मोदी ने उन्हें गीता का रूसी भाषा का अनुवादित प्रति उपहार में दिया.
Bhagvad Gita
किसी को भी भगवत गीता उपहार में देने का अर्थ है कि शांति और संतुलन बनाकर रखना. यह जीवन में आंतरिक और बाहरी संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है.