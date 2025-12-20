रिलीज की दहलीज पर थी ये फिल्में, फिर डाले गए ऐसे सीन…आज भी देख हर कोई हो जाता है दीवाना!

  • Home>
Madhuri Dixit Superhit Movies : बॉलीवुड में फिल्में हिट करने के लिए मेकर्स हर तरकीब आजमा लेते हैं. कई मेकर्स खास लेटर से नाम रखते हैं, तो कई बार मेकर्स किसी स्टार को अपनी फिल्म के लिए लकी मानते हैं. बॉलीवुड में एक एक्ट्रेस के साथ भी ऐसे कई संयोग जुड़े हुए हैं. एक्ट्रेस की तीन फिल्मों की रिलीज से कुछ समय पहले लास्ट मुमेंट पर ऐसे सीन जोड़े, जो फिल्म के लिए लकी साबित हुए. एक्ट्रेस की तीनों फिल्में सुपरहिट साबित हुईँ. तीनों फिल्मों को दो साल की अंतराल में रिलीज किया गया है. आइए जानते हैं, आखिर कौन थी वो एक्ट्रेस… 


By: Preeti Rajput | Published: December 20, 2025 2:03:59 PM IST

1/5

माधुरी दीक्षित की रोमांटिक फिल्में

90 के दशक में रोमांटिक फिल्मों का दौर शुरु हो गया था. इस दौर की कई फिल्मों का म्यूजिक सुपरहिट साबित हुआ था. इन फिल्मों को देखने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते थे. 1990 से 1992 के दौरान माधुरी दीक्षित की तीन ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इन तीनों फिल्मों में रिलीज हुईं, जिनकी कहानी के साथ-साथ म्यूजिक पर सुपरहिट साबित थी. तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इन तीन फिल्मों में रिलीज से पहले रोमांटिक सीन जोड़े गए थे. यह फिल्में थीं : दिल, साजन और बेटा.

2/5

तीन जबरदस्त सुपरहिट फिल्में

80 के दशक के अंत में प्रोड्यूसर इंदर कुमार के मन में डायरेक्टर थे. वह गुजरात सिनेमा से आए थे. पहले उस दौरान एक्टिंग भी करते थे. उनका असली नाम इंदर ईरानी है. उनका पूरा परिवार बॉलीवुड में है. 1998 में आई अनिल कपूर की कसम फिल्म उन्होंने अपने दोस्त अशोक ठकेरिया के साथ मिलकर प्रोड्यूज किया था.यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. फिर उन्होंने एक साथ दो फिल्मों का डायरेक्शन शुरू किया. जो थीं - दिल और बेटा. इन दोनों फिल्मों में रिलीज से पहले इंदर कुमार ने सर्पराज सॉन्ग जोड़ा था. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थीं.

3/5

'दिल'

फिल्म 'दिल' 22 जून 1990 को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सईद जाफरी नजर आए थे. फिल्म में कॉलेज रोमांस, हीरो हीरोइन के बीच का प्यार दिखाया थी. नफरत से शुरुआत हुई नफरत से लेकर तक की मोहब्बत की कहानी दिखाई गई है. माधुरी दीक्षित-आमिर खान की जोड़ी दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया. इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इसमें "आज ना छोड़ूंगा तुझे, दम दमादम" गाना जोड़ा गया था. इस गाने को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

4/5

'बेटा'

फिल्म 'बेटा'3 अप्रैल 1992 को रिलीज हो गई थी. इस फिल्म की कहानी स्टोरी के. भाग्यराज ने लिखी थी. कमलेश पांडेय ने डायलॉग लिखे थे. इस फिल्म में अनिल कपूर -माधुरी दीक्षित और अरुणा ईरानी ने लीड किरदार निभाया था. यह फिल्म तमिल फिल्म 'एंगा चिन्ना रासा' का रीमेक थी. इस फिल्म में भी रिलीज होने से पहले आइकॉनिक सॉन्ग 'धक-धक करने लगा' जोड़ा था. यह गाना आज तक लोगों की जुबां पर है. इस फिल्म ने 23.5 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.

5/5

'साजन'

फिल्म 'साजन' में माधुरी दीक्षित ने कमाल की एक्टिंग की थी। यह फिल्म 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। यह म्यूजिकल रोमांटिक लव ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का डायरेक्शन लॉरेंस डिसूजा ने किया था। म्यूजिक नदीम श्रवण ने दिया था। इस फिल्म में 9 गाने थे और सभी ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। इस फिल्म का एक गाना 'देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार' भी रिलीज से पहले शूट शूट किया था।

Tags:
Betabollywood newsDilMadhuri DixitSaajan
