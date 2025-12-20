रिलीज की दहलीज पर थी ये फिल्में, फिर डाले गए ऐसे सीन…आज भी देख हर कोई हो जाता है दीवाना!

तीन जबरदस्त सुपरहिट फिल्में

80 के दशक के अंत में प्रोड्यूसर इंदर कुमार के मन में डायरेक्टर थे. वह गुजरात सिनेमा से आए थे. पहले उस दौरान एक्टिंग भी करते थे. उनका असली नाम इंदर ईरानी है. उनका पूरा परिवार बॉलीवुड में है. 1998 में आई अनिल कपूर की कसम फिल्म उन्होंने अपने दोस्त अशोक ठकेरिया के साथ मिलकर प्रोड्यूज किया था.यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी. फिर उन्होंने एक साथ दो फिल्मों का डायरेक्शन शुरू किया. जो थीं - दिल और बेटा. इन दोनों फिल्मों में रिलीज से पहले इंदर कुमार ने सर्पराज सॉन्ग जोड़ा था. दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थीं.