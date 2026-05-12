Best Villains in Bollywood: विलेन की दुनिया के बादशाह थे ये 4 स्टार! जिन्होंने 90s की फिल्मों में मचाया घमासान; आज तक नहीं भूल पाया कोई
Best Villains in Bollywood: भारतीय सिनेमा में, जितनी अहमियत हीरो को दी जाती है उतनी ही या उससे कई ज्यादा विलेन को दी जाती है, जी हाँ! भारतीय सिनेमा और कलाकारों में ये खासियत है कि चाहे रोल विलेन का हो या फिर हीरो का दोनों ही अपने-अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं. हर एक्टर अपने किरदार में ढलने के लिए पूरी जान झोंक देता है. वहीं अगर बात करें हिंदी सिनेमा में विलेन की तो कभी-कभी विलेन अपने अंदाज़ से ही डर पैदा कर देते थे. तो कभी अपनी आँखों की चमक से, या अपनी दमदार आवाज़ की ताक़त से. आज हम आपको 90s के कुछ ऐसे विलेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से 90s की फिल्मे आज भी देखी जाती हैं.
इन एक्टर ने निभाया बेहरीन किरदार
प्राण, अजीत, अमजद खान और अमरीश पुरी ये वो नाम हैं जिनके बिना बॉलीवुड के विलेन की कहानी अधूरी ही रहेगी. इन चारों ने सिर्फ़ बुराई को ही नहीं दर्शाया बल्कि इन फ़िल्मों को सचमुच यादगार बनाने में भी अहम भूमिका निभाई. आज भी, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका अनोखा अंदाज़ और पर्दे पर उनकी ज़बरदस्त मौजूदगी दर्शकों के ज़हन में ताज़ा है.
कौन है चारों में से बेहतरीन विलेन
तो चलिए, हिंदी सिनेमा के इन महान विलेन पर एक नज़र डालते हैं. हाल ही में Reddit पर इनके बारे में एक पोस्ट वायरल हुई है, जिसने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि इन चारों में से सबसे महान विलेन कौन है.
प्राण
बता दें कि प्राण साहब भारतीय सिनेमा में विलेन शब्द का दूसरा नाम थे. उनकी आँखों की खामोशी ही अक्सर दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी होती थी. जिस देश में गंगा बहती है, मधुमती और राम और श्याम जैसी फ़िल्मों में, उनके नेगेटिव किरदारों को बेहद अलग और अनोखे अंदाज़ में पेश किया गया था.
अजीत
अजीत जी ने विलेन के किरदार में अपना ही एक अनोखा अंदाज़ भर दिया. सूट-टाई पहने, पीछे की ओर सँवारे हुए बालों वाले विलेन की उनकी छवि और साथ ही 'मोना डार्लिंग' जैसे उनके मशहूर डायलॉग आज भी उतने ही मशहूर हैं. उनके किरदार हमेशा एक स्मार्ट, चालाक और स्टाइलिश विलेन के बेहतरीन उदाहरण के तौर पर सामने आए.
अमजद खान
अमजद खान का नाम सुनते ही बस एक ही चेहरा सामने आता है गब्बर सिंह. 'कितने आदमी थे?' जैसे डायलॉग आज भी हमारी पॉप कल्चर का एक अहम हिस्सा हैं. फ़िल्म शोले में पर्दे पर उनकी मौजूदगी इतनी ज़बरदस्त थी कि आज गब्बर सिंह को दुनिया भर के सिनेमा के इतिहास में सबसे मशहूर विलेन में से एक माना जाता है.
अमरीश पुरी
अमरीश पुरी की दमदार आवाज़ और तीखी नज़र, अपने आप में ही, पूरे सिनेमा हॉल को खामोश करने के लिए काफी थीं. 'मोगैम्बो खुश हुआ' यह जुमला इतना ज़रूरी माना जाता है कि इसके बिना हिंदी सिनेमा के खलनायकों की दुनिया अधूरी मानी जाएगी. मिस्टर इंडिया, करण अर्जुन, नायक और कई दूसरी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के खलनायकों के किरदार निभाए, जिनमें से हर एक अपने स्वभाव और खौफ के मामले में सबसे अलग था.