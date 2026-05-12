Best Villains in Bollywood: विलेन की दुनिया के बादशाह थे ये 4 स्टार! जिन्होंने 90s की फिल्मों में मचाया घमासान; आज तक नहीं भूल पाया कोई

Best Villains in Bollywood: भारतीय सिनेमा में, जितनी अहमियत हीरो को दी जाती है उतनी ही या उससे कई ज्यादा विलेन को दी जाती है, जी हाँ! भारतीय सिनेमा और कलाकारों में ये खासियत है कि चाहे रोल विलेन का हो या फिर हीरो का दोनों ही अपने-अपने किरदार को बखूबी निभाते हैं. हर एक्टर अपने किरदार में ढलने के लिए पूरी जान झोंक देता है. वहीं अगर बात करें हिंदी सिनेमा में विलेन की तो कभी-कभी विलेन अपने अंदाज़ से ही डर पैदा कर देते थे. तो कभी अपनी आँखों की चमक से, या अपनी दमदार आवाज़ की ताक़त से. आज हम आपको 90s के कुछ ऐसे विलेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से 90s की फिल्मे आज भी देखी जाती हैं.