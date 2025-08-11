Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाएं ये 6 पेंटिंग्स, बढ़ेगी सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली

Vastu Shastra: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में सही प्रकार की पेंटिंग्स लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का संचार होता है। भगवान गणेश की पेंटिंग बाधाओं को दूर कर सफलता दिलाती है, जबकि प्राकृतिक दृश्यों और कमल के फूल की पेंटिंग से शांति, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है , ऐसे ही आइए जानतें हैं कुछ पेंटिंग्स के बारें में..