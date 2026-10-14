October Travel Destinations: न ज्यादा गर्मी, न कड़ाके की ठंड! अक्टूबर में 6 जगहों का ट्रिप बना देगा आपका महीना यादगार
Best Tourist Places in October: अक्टूबर में मौसम न तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए यह घूमने के लिए एक बढ़िया महीना है. अगर आप इस महीने परिवार या दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कुदरती खूबसूरती, सुहावने मौसम और लोकल कल्चर का शानदार मेल दिखाती हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा आपका इंतज़ार कर रही है, जबकि रेगिस्तान की सुनहरी रेत आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगी.
लद्दाख
ऊंचे पहाड़, नीली झीलें और शांत बौद्ध मठ लद्दाख की खूबसूरती एक अनोखा अनुभव देती है. अक्टूबर में यहां काफी ठंड हो सकती है, इसलिए ट्रैवल करने से पहले मौसम और सड़क की हालत ज़रूर देख लें. पैंगोंग झील, नुब्रा वैली और लेह के आसपास के मठ खास अट्रैक्शन हैं.
जैसलमेर
अगर आपको पहाड़ों के बजाय रेगिस्तान का रोमांच पसंद है, तो जैसलमेर एक बेहतरीन चॉइस है. गोल्डन फोर्ट, पुरानी हवेलियां और पीले पत्थर की इमारतें इस शहर को इसकी खास पहचान देती हैं. अक्टूबर में रेगिस्तान में घूमना और सनसेट देखना एक शानदार अनुभव हो सकता है.
वायनाड
केरल का वायनाड नेचर लवर्स के लिए एक खजाना है. घने जंगल, पहाड़, झरने और हरी-भरी हरियाली इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं. अक्टूबर में मानसून के बाद आस-पास की हरियाली खास तौर पर मनमोहक हो सकती है. यहां आप नेचर के साथ-साथ लोकल कल्चर और खाने का भी मज़ा ले सकते हैं.
ऊटी
तमिलनाडु का ऊटी लंबे समय से टूरिस्ट्स के बीच एक पसंदीदा हिल स्टेशन रहा है. हरे-भरे पहाड़, चाय के बागान और शांत झीलें छुट्टियों के लिए एकदम सही जगह हैं. अक्टूबर में आरामदायक फैमिली ट्रिप के लिए ऊटी को जगहों की लिस्ट में शामिल किया जा सकता है.
ऋषिकेश
अक्टूबर में ऋषिकेश आने वाले लोग एडवेंचर और स्पिरिचुअल दोनों तरह के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं. गंगा नदी के किनारे आराम के पलों से लेकर रिवर राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज़ तक, यह इलाका कई तरह के अनुभव देता है. आस-पास के पहाड़ों के नज़ारे इस ट्रिप को और भी यादगार बना देते हैं.
दार्जिलिंग
कर्नाटक में कोडागु, जिसे कूर्ग भी कहते हैं, अपनी हरी-भरी हरियाली, पहाड़ियों और कॉफी के बागानों के लिए जाना जाता है. अक्टूबर आस-पास के इलाके की कुदरती खूबसूरती को देखने और उसका मज़ा लेने का एक अच्छा समय हो सकता है. झरने, कॉफी के बागान और शांत माहौल इसे आराम करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं.