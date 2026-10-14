October Travel Destinations: न ज्यादा गर्मी, न कड़ाके की ठंड! अक्टूबर में 6 जगहों का ट्रिप बना देगा आपका महीना यादगार

Best Tourist Places in October: अक्टूबर में मौसम न तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए यह घूमने के लिए एक बढ़िया महीना है. अगर आप इस महीने परिवार या दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो भारत में ऐसी कई जगहें हैं जो कुदरती खूबसूरती, सुहावने मौसम और लोकल कल्चर का शानदार मेल दिखाती हैं. पहाड़ों की ठंडी हवा आपका इंतज़ार कर रही है, जबकि रेगिस्तान की सुनहरी रेत आपके एक्साइटमेंट को और बढ़ा देगी.