Best SUV Cars: गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए खरीदना चाहते हैं SUV? खराब सड़कों पर भी कम नहीं होगी इन 6 गाड़ियों की परफॉर्मेंस
Best SUV Cars: भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी जब बारिश आती है तो सड़कें पानी से लबालब भर जाती हैं. जलभराव के चलते यहां गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, इसका कारण यह भी होता है क्योंकि, अक्सर ग्रामीण इलाकों में सड़कें पक्की नहीं होती हैं.
Mahindra Thar
अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो ऐसे में Mahindra Thar लेना आपके लिए काफी लाभकारी रह सकती है. इस कार में आपको ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस, 4x4 ड्राइव सिस्टम मिलने के साथ ही साथ एक मजबूत और बेहतरीन सस्पेंशन भी मिल जाएंगे, जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं.
Mahindra Scorpio-N
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए Mahindra Scorpio-N भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इस कार में आपको ऊंची ड्राइविंग पोजिशन मिलने के साखथ ही साथ मजबूत बॉडी और दमदार इंजन मिल जाता है, जो खराब रास्तों पर भी अच्छा परफॉर्म करता है.
Maruti Suzuki Grand Vitara
अगर आपका बजट प्रॉपर SUV कार लेने का नहीं है तो ऐसे में आप Maruti Suzuki Grand Vitara को ले सकते हैं. यह एक मिड साइज एसयूवी कार है, जो काफी बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है और इसमें आपको एक बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस भी मिल जाता है.
Toyota Hyryder
अगर आप एक बड़ी एसयूवी कार नहीं लेकर कोई प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं तो ऐसे में Toyota Hyryder भी आपके लिए परफेक्ट रह सकती हैं. इस कार में एक अच्छी क्वालिटी के सस्पेंशन मिलते हैं, जो ऑफरोडिंग में आपकी मदद कर सकते हैं.
Toyota Innova Hycross
गांव की खराब सड़कों पर ड्राइविंग करने के लिए कोई कार लेना चाहते हैं तो ऐसे में Toyota Innova Hycross आपके लिए बेस्ट रहेगी. इसमें आपको अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस मिलने के साथ एक मजबूत बिल्ड क्विलिटी भी मिलती है.