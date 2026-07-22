जब अपनी मांगों के लिए डटे छात्र और युवा, ये फिल्में दिखाती हैं विरोध की कहानी, देखें लिस्ट

रंग दे बसंती

फिल्म 'रंग दे बसंती' में युवा छात्रों की सक्रियता और विरोध पर बनी बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक है. आमिर खान, सिद्धार्थ, शरमन जोशी, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी और सोहा अली खान अभिनीत राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कुछ बेफिक्र युवाओं की कहानी दिखाई गई है, जिनकी जिंदगी एक करीबी दोस्त की मौत के बाद बदल जाती है. न्याय के लिए उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाती है.