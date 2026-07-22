जब अपनी मांगों के लिए डटे छात्र और युवा, ये फिल्में दिखाती हैं विरोध की कहानी, देखें लिस्ट
Bollywood Movies Based on Protest: इन दिनों देश में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट छाया हुआ, जिनकी मांग है कि नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. इस प्रोटेस्ट में ज्यादातर स्टूडेंट बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं. बॉलीवुड की दुनिया में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनमें छात्रों के आंदोलन को दिखाया गया है. चलिए जानते हैं उन फिल्मों के नाम.
आरक्षण
साल 2011 में प्रकाश झा की यह फिल्म सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाति के आधार पर रिज़र्वेशन के मुद्दे पर है. इसमें मंडल कमीशन के बाद के समय में जाति की पॉलिटिक्स में आए बदलाव को दिखाया गया था. इस फिल्म छात्रों के प्रोटेस्ट को भी दिखाया गया था.
गुलाल
साल 2019 में फिल्म 'गुलाल' में राजस्थान की कॉलेज और यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति को दिखाया गया है. फिल्म में छात्र चुनाव, सत्ता की राजनीति, विरोध प्रदर्शन और कैंपस के संघर्ष को करीब से दिखाया गया है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है. यह फिल्म छात्र राजनीति की जटिलताओं और उसके असर को प्रभावशाली ढंग से पेश करती है.
हासिल
साल 2003 में फिल्म 'हासिल' रिलीज हुई थी. इस फिल्म का निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया था. इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म में छात्र राजनीति, चुनाव और छात्र गुटों के बीच होने वाली हिंसक प्रतिद्वंद्विता को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है.
युवा
यह फिल्म देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने की जरूरत पर केंद्रित है. फिल्म में, अजय देवगन का किरदार, छात्र संघ नेता माइकल, और उसके दोस्त बंगाल के चुनावों में चार सीटें जीतते हैं, जिनके लिए उन्होंने चुनाव लड़ा था और बदलाव लाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं. इस फिल्म में अजय देवगन और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिका में हैं.
रंग दे बसंती
फिल्म 'रंग दे बसंती' में युवा छात्रों की सक्रियता और विरोध पर बनी बॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक है. आमिर खान, सिद्धार्थ, शरमन जोशी, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी और सोहा अली खान अभिनीत राकेश ओमप्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कुछ बेफिक्र युवाओं की कहानी दिखाई गई है, जिनकी जिंदगी एक करीबी दोस्त की मौत के बाद बदल जाती है. न्याय के लिए उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाती है.