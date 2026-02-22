Best FD Rates for Seniors: सीनियर सिटिजन को गजब का FD रेट रिटर्न दे रहे ये बैंक, अभी कर लें नोट

Best FD Rates for Seniors: पिछले साल ब्याज दरों में कमी देखने को मिली है. Reserve Bank of India ने रेपो रेट में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की, जिसके बाद कई बैंकों और एनबीएफसी ने FD दरें घटा दीं. फिर भी फरवरी 2026 में कुछ बैंक सीनियर सिटिजन को आकर्षक ब्याज दे रहे हैं. आइए जानें पूरी जानकारी.