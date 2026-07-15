2026 में इन कारों का चला सबसे ज्यादा जादू, बिक्री में Dzire ने सबको छोड़ा पीछे

साल 2026 की पहली छमाही (H1) की कार बिक्री की रिपोर्ट आ गई है और इसमें टॉप पर एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है. जहां मारुति के एक मॉडल ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं टाटा ने अपनी दो सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV के साथ कड़ी टक्कर दी है. हैचबैक से लेकर MPV तक ताजा रैंकिंग से पता चलता है कि 2026 की पहली छमाही में किन कारों ने खरीदारों का दिल जीता. क्या आपकी पसंदीदा कार इस लिस्ट में है?