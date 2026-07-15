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2026 में इन कारों का चला सबसे ज्यादा जादू, बिक्री में Dzire ने सबको छोड़ा पीछे

साल 2026 की पहली छमाही (H1) की कार बिक्री की रिपोर्ट आ गई है और इसमें टॉप पर एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिला है. जहां मारुति के एक मॉडल ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं टाटा ने अपनी दो सबसे ज़्यादा बिकने वाली SUV के साथ कड़ी टक्कर दी है. हैचबैक से लेकर MPV तक ताजा रैंकिंग से पता चलता है कि 2026 की पहली छमाही में किन कारों ने खरीदारों का दिल जीता. क्या आपकी पसंदीदा कार इस लिस्ट में है?


By: Anshika thakur | Published: July 15, 2026 7:41:37 PM IST

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भारत में H1 2026 में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें - Photo Gallery
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H1 2026 Sales Overview

भारत में 2026 के शुरुआती छह महीनों के दौरान पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री का डेटा जारी किया गया है जिससे देश की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों का पता चलता है.

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Maruti Dominates the Market

मारुति सुजुकी सबसे आगे रही जिसके तीन मॉडल टॉप पांच में शामिल थे जबकि टाटा मोटर्स ने दो जगहें हासिल कीं.

Maruti Suzuki Dzire - Photo Gallery
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Maruti Suzuki Dzire Takes No. 1

126,204 यूनिट्स की बिक्री के साथ डिजायर 2026 की पहली छमाही में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर उभरी.

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Tata Punch Shines

टाटा पंच ने 119,303 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरी जगह हासिल की और 2026 की पहली छमाही की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन गई.

Tata Nexon - Photo Gallery
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Tata Nexon Secures Third Place

टाटा नेक्सन तीसरे स्थान पर रही जिसने जनवरी-जून 2026 की अवधि के दौरान 118,166 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की.

Maruti Suzuki Ertiga - Photo Gallery
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Ertiga Continues Strong Performance

मारुति सुजुकी अर्टिगा 108,295 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही और MPV सेगमेंट में अपनी लोकप्रियता बनाए रखी.

Maruti Suzuki WagonR - Photo Gallery
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WagonR Completes the Top Five

मारुति सुज़ुकी वैगनआर ने 2026 की पहली छमाही में 100,704 यूनिट्स बेचीं और सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की लिस्ट में पांचवां स्थान हासिल किया.

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टॉप-10 लिस्ट में बाकी मॉडलों में स्विफ्ट, बलेनो, फ्रॉन्क्स, हुंडई क्रेटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो शामिल हैं जो हैचबैक, SUV और MPV सेगमेंट में मजबूत मांग को दर्शाते हैं.

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