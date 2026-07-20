एक लाख से कम कीमत वाले स्कूटर्स, माइलेज से लेकर फीचर्स में भी जबरदस्त, लिस्ट में Suzuki Access 125 भी शामिल

Best Scooters Under 1 Lakhs: अगर आप किसी नए स्कूटर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जोकि एक लाख से भी कम कीमत में आते हैं तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है. कई लोग अक्सर स्कूटर की माइलेज से परेशान रहते हैं. उनका स्कूटर माइलेज बहुत कम देता है.