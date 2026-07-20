एक लाख से कम कीमत वाले स्कूटर्स, माइलेज से लेकर फीचर्स में भी जबरदस्त, लिस्ट में Suzuki Access 125 भी शामिल
Best Scooters Under 1 Lakhs: अगर आप किसी नए स्कूटर को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, जोकि एक लाख से भी कम कीमत में आते हैं तो यह एक अच्छा मौका हो सकता है. कई लोग अक्सर स्कूटर की माइलेज से परेशान रहते हैं. उनका स्कूटर माइलेज बहुत कम देता है.
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
अगर आप माइलेज को ध्यान में रखते हुए कोई स्कूटर लेना चाहते हैं तो ऐसे में Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid को लेना एक बेहतर और फायदेमंद विकल्प हो सकता है. यह स्कूटर आपको 50 से 55 के बीच की माइलेज आसानी से दे देगा.
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
माइलेज को ध्यान में रखते हुए आप Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid को भी ले सकते हैं. यह स्कूटर 125cc इंजन के साथ आता है, जो एक अच्छी पावर देने के साथ ही बेहतरीन टॉर्क भी प्रदान करता है. इसकी कीमत भी एक लाख रुपये के आसपास है.
Honda Activa 6G
अगर आपको एक लाख रुपये के बजट में एक अच्छा और बेहतरीन स्कूटर चाहिए, जिसकी माइलेज सेगमेंट में काफी अच्छी हो तो ऐसे में आप Honda Activa (6G) को ले सकते हैं. इस स्कूटर में आपको 55 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल सकती है.
TVS Jupiter
TVS Jupiter माइलेज और कीमत दोनों के मामले में काफी अच्छा हो सकता है. इस स्कूटर में आपको 60 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज मिल सकती है. इसकी कीमत भी एक लाख रुपये से कम है, जो आपके बजट में काफी फिट बैठ सकती है.
Suzuki Access 125
माइलेज और कीमत की बात आते ही Suzuki Access 125 का नाम जरूर आता है. इसमें आपको बेहतर कंफर्ट राइड और काफी अच्छा लुक मिल जाता है. साथ ही साथ यह स्कूटर आपको एक शानदार माइलेज देता है, जो सेगमेंट में बेस्ट माना जाता है.