Best Scooters: कम हाइट और हल्के वजन वालों के लिए बेस्ट रहेंगे ये 5 स्कूटर्स, परफॉर्मेंस के साथ मिलेगी जबरदस्त माइलेज

Best Scooters: स्कूटर खरीदते समय ज्यादातर लोग माइलेज, कीमत और फीचर्स पर ध्यान देते हैं. लेकिन, कई बार कम हाइट या फिर हल्के वजन वाले लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उनके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट रहेगा. खासकर कम हाइट वाले, नए राइडर्स, सीनियर सिटीजन और हल्के वजन वाले लोगों के लिए ऐसा स्कूटर चुनना जरूरी होता है, जिसपर बैठकर दोनों पैर आसानी से जमीन तक पहुंच सकें.